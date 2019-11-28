Новый год-2020. Роскачество назвало самые лучшие российские вина

По традиции к новогодним праздникам ассоциация Роскачество объявило победителей конкурса «Лучшее российское вино». В нем дегустировались более 600 образцов вина: игристые, белые, красные, розовые, ликерные и сладкие.

Наибольшую сумму баллов среди красных вин набрала марка «Каберне Качинское» от Инкерманского завода марочных вин.

Самым качественным белым вином эксперты назвали «Шато Тамань Резерв — Рислинг» (сухое белое, 2016 года), произведенное одной из крупнейших компаний отрасли «Кубань-Вино».

Также в число лауреатов попали марки: «Мерло Эльбузд» производителя «Долина Дона», «Каберне Совиньон» 2014 года («Вилла Звезда»), «Каберне Совиньон» 2016 года («Усадьба Перовских»), «Каберне» 2017 года («Фанагория — F-Style»),"Шардоне" 2017 года (Golubitskoe Estate), «Крю Лермонт Шардоне» 2017 года («Фанагория»), «Для тебя» 2015 года («Бюрнье») и «Совиньон Совадж» 2017 года («Старый Крым»), пишет retail.ru.