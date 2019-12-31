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Новогоднее настроение жителей Алтайского края будут охранять 1,5 тысячи полицейских

Полицейские Алтайского края заступили на охрану порядка в период новогодних и рождественских праздников, сообщили в региональном главке МВД России.

Полиция.
Полиция.
22.мвд.рф

«Всего на территории края в охране порядка будет задействовано 1,5 тысячи сотрудников полиции, а также около 500 представителей добровольных народных дружин», — отмечают в правоохранительном ведомстве.

Наряды полиции максимально приближены к местам проведения массовых мероприятий. Также в круглосуточном режиме работают кинологи, инспекторы дорожно-постовой и патрульно-постовой служб.

По предварительным данным, в крае планируется проведение более 1400 массовых мероприятий.

Граждан убедительно просят проявлять бдительность и не забывать о мерах безопасности.

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