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Новый год 2019
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Что обязательно должно быть на новогоднем столе-2019

На новогоднем столе-2019 должно быть много вкусных и сытных блюд. Это поможет задобрить символ грядущего года — Желтую Земляную Свинью, которая любит поесть. Рассказываем, что приготовить на Новый год-2019 и как украсить праздничный стол.

Новогодний стол. Еда.
Новогодний стол. Еда.
СС0

Что приготовить на Новый год-2019

Главными продуктами должны быть овощи — морковь, картофель, свекла, лук и прочее. Эти продукты следует приготовить по оригинальным, но простым рецептам, и шикарно оформить.

Не забудьте про капусту — любимое «блюдо» свиньи и символ прибыли. Чтобы в 2019-м были деньги, приготовьте в новогоднюю ночь голубцы или капустный салат, пишет 2019-god.com.

На столе должно быть много сытных мясных блюд. В год Желтой Земляной Свиньи не рекомендуют подавать свинину в качестве основного горячего блюда. Лучше заменить его на говядину, баранину, курицу или рыбу.

Вкусной еды на столе должно быть в изобилии, потому что Свинья любит есть. Поэтому помимо основных блюд стоит приготовить несколько салатов, сделать нарезки и холодные закуски.

Как украсить новогодний стол-2019

Чтобы удивить Желтую Земляную Свинью, нужно оригинально накрыть стол. Считается, что символ года не терпит небрежности и помпезности. Поэтому в сервировке праздничного стола советуют найти золотую середину, пишет 2019-god.info.

Еда на новогоднем столе должна выглядеть ярко и привлекательно. Украсить стол можно зеленью, которую любит символ года. По традиции в центре стола необходимо установить емкость с пророщенной пшеницей или овсом.

Украшения новогоднего стола.
Украшения новогоднего стола.
СС0.
Украшения новогоднего стола.
Украшения новогоднего стола.
СС0.
Украшения новогоднего стола.
Украшения новогоднего стола.
СС0.
Украшения новогоднего стола.
Украшения новогоднего стола.
СС0.
Украшения новогоднего стола.
Украшения новогоднего стола.
СС0.
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