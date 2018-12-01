Что обязательно должно быть на новогоднем столе-2019

На новогоднем столе-2019 должно быть много вкусных и сытных блюд. Это поможет задобрить символ грядущего года — Желтую Земляную Свинью, которая любит поесть. Рассказываем, что приготовить на Новый год-2019 и как украсить праздничный стол.

Что приготовить на Новый год-2019

Главными продуктами должны быть овощи — морковь, картофель, свекла, лук и прочее. Эти продукты следует приготовить по оригинальным, но простым рецептам, и шикарно оформить.

Не забудьте про капусту — любимое «блюдо» свиньи и символ прибыли. Чтобы в 2019-м были деньги, приготовьте в новогоднюю ночь голубцы или капустный салат, пишет 2019-god.com.

На столе должно быть много сытных мясных блюд. В год Желтой Земляной Свиньи не рекомендуют подавать свинину в качестве основного горячего блюда. Лучше заменить его на говядину, баранину, курицу или рыбу.

Вкусной еды на столе должно быть в изобилии, потому что Свинья любит есть. Поэтому помимо основных блюд стоит приготовить несколько салатов, сделать нарезки и холодные закуски.

Как украсить новогодний стол-2019

Чтобы удивить Желтую Земляную Свинью, нужно оригинально накрыть стол. Считается, что символ года не терпит небрежности и помпезности. Поэтому в сервировке праздничного стола советуют найти золотую середину, пишет 2019-god.info.

Еда на новогоднем столе должна выглядеть ярко и привлекательно. Украсить стол можно зеленью, которую любит символ года. По традиции в центре стола необходимо установить емкость с пророщенной пшеницей или овсом.