Новогодняя елка в Барнауле «дотянулась» до пятерки самых высоких в России

Портал « ТурСтат » составил рейтинг городов с самыми высокими новогодними елками в России, в котором Барнаул стал одним из лидеров.

Первая десятка городов с самыми высокими новогодними елками выглядит следующим образом: Красноярск (высота елки 55 метров), Екатеринбург (50), Казань (35), Барнаул (32), Тула (32), Калининград (30,5), Уфа (30), Пермь (30), Владивосток (28), Тюмень (28) и Москва (27).

Правда, стоит отметить, что в Москве и Уфе — это огромные живые деревья, а не составленные из сотен маленьких елочек.

Далее в рейтинге расположились Воронеж (26 метров), Санкт-Петербург (25), Иркутск (25), Самара (25), Ставрополь (25), Пенза (25), Кемерово (25), Омск (23), Йошкар-Ола (23) и Хабаровск (23).

22-метровые елки установят в Новосибирске, Благовещенске, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Калуге и Мурманске.

Закрывают топ-30 Великий Новгород (21 метр), Ижевск (20), Челябинск (20) и Ростов-на-Дону (20).