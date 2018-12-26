Огромный светящийся фонтан и не только: главные площади Барнаула украсили к Новому году

В Барнауле к Новому году-2019 украсили главные площади города. Так на площади Октября установили большой светодинамический фонтан, пишет официальный сайт города.

Фонтан состоит из трех элементов: центрального высотой 7 метров и диаметром 8 метров, а также двух боковых спиралевидных. На создание конструкции израсходовано около двух тонн металла и более 25 тыс светодиодных пикселей. Подсветка способна динамично менять графический рисунок, ей управляют с помощью компьютерной программы, разработанной в Алтайском государственном техническом университете им.И.И.Ползунова.

В мэрии отмечают, что также на площади Октября украсили магазины в Доме под шпилем, Молодежный театр Алтая и другие здания.

На площади Советов появилась светодинамическая конструкция. А фонтан «Космос» украшают светящиеся шары и бахрома.

Кроме того, световые конструкции установили на проспекте Комсомольском, на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина. Фонтан, который раньше украшал площадь Октября, теперь стоит в начале улицы Германа Титова.

Напомним, ранее в Барнауле установили большой светодиодный корабль и семиметровую светящуюся маску.