Огромный светящийся фонтан и не только: главные площади Барнаула украсили к Новому году

Фонтан состоит из трех элементов: центрального высотой 7 метров и диаметром 8 метров, а также двух боковых спиралевидных. На создание конструкции израсходовано около двух тонн металла и более 25 тыс светодиодных пикселей. Подсветка способна динамично менять графический рисунок, ей управляют с помощью компьютерной программы, разработанной в Алтайском государственном техническом университете им.И.И.Ползунова.
В мэрии отмечают, что также на площади Октября украсили магазины в Доме под шпилем, Молодежный театр Алтая и другие здания.
На площади Советов появилась светодинамическая конструкция. А фонтан «Космос» украшают светящиеся шары и бахрома.
Кроме того, световые конструкции установили на проспекте Комсомольском, на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина. Фонтан, который раньше украшал площадь Октября, теперь стоит в начале улицы Германа Титова.
Напомним, ранее в Барнауле установили большой светодиодный корабль и семиметровую светящуюся маску.