7 января
﻿
Новый год

Православное Рождество. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Православные празднуют Рождество 7 января. Altapress.ru сделал подборку приятных поздравлений в прозе, стихах и смс.

Рождество в Барнауле.
Рождество в Барнауле.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Приятные поздравления с Рождеством 2023 в прозе

Поздравляю с Рождеством Христовым! Пусть путеводная звезда поможет найти верную дорогу в любой ситуации, а в жизни всегда будет место чуду. Желаю, чтобы рождественская сказка принесла в дом любовь, тепло и счастье.

От всей души поздравляю с этим светлым праздником! Пусть в доме царят мир, любовь и понимание, а любые ненастья обходят стороной! Желаю добра и процветания!

С Рождеством Христовым! Пускай яркая Рождественская звезда зажжет в душе огонь и поможет отыскать дорогу к мечте! Пусть Господь и Ангелы помогут ее осуществить! Чудес тебе и волшебства! Сказочного настроения и неожиданных, невероятных, но очень приятных сюрпризов!

Рождество в Барнауле.
Рождество в Барнауле.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Приятные поздравления Рождеством 2023 в стихах

Весь мир наполнен волшебством,
Звезда любви зажглась,
С Христовым, светлым Рождеством,
Я поздравляю вас!

Наполнится пусть счастьем дом,
Даря вам радость вновь,
Пусть вместе с верой будут в нем
Надежда и любовь!

Поздравляю с Рождеством!
Пусть наполнит праздник дом,
Будет пусть в душе тепло…
И спокойно, и светло,
Все забыть обиды надо,
Мир — вот лучшая награда,
В жизнь открыть листочек новый
В праздник — Рождество Христово!

С Рождеством Христовым!
Пусть хранит вас Бог!
Беды и несчастья
Не пустит на порог!

Пусть наполнит сердце
Светом и теплом!
Пусть добро и радость
Принесет в ваш дом!

Рождество в Барнауле.
Рождество в Барнауле.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Приятные поздравления с Рождеством 2023 в смс

С Рождеством Христовым!
Счастья и здоровья,
И уюта в доме,
И успехов новых.

Свет и веры сила
Благодать умножат,
Чтобы все сложилось —
Пусть Господь поможет!

В христианский добрый праздник,
В день святого Рождества,
Пусть на небе светит ярко
Путеводная звезда!

Пускай ангелы Господни
Оградят вас от невзгод,
Пусть счастливым и удачным
Будет этот светлый год!

Пусть сказка волшебная
В дом к вам придет,
Счастливое всем
Рождество принесет!

Подарит улыбки,
Здоровье, тепло,
Чтоб чудо волшебное
Произошло!

Источник

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость