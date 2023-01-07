Православное Рождество. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Весь мир наполнен волшебством,

Звезда любви зажглась,

С Христовым, светлым Рождеством,

Я поздравляю вас!



Наполнится пусть счастьем дом,

Даря вам радость вновь,

Пусть вместе с верой будут в нем

Надежда и любовь!

Поздравляю с Рождеством!

Пусть наполнит праздник дом,

Будет пусть в душе тепло…

И спокойно, и светло,

Все забыть обиды надо,

Мир — вот лучшая награда,

В жизнь открыть листочек новый

В праздник — Рождество Христово!