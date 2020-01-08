Рейтинг. Как в Алтайском крае пили шампанское в Новый год

По популярности шампанского в новогодние праздники Алтайский край занял 74 место из 85 в общероссийском рейтинге.
На первом месте расположился Ненецкий автономный округ. Там каждый взрослый выпивает в среднем 4,3 бокала шампанского. Второе место занимает Мурманская область (3,8 бокала), третье — Камчатский край (3,7 бокала). Наименее популярно шампанское на Кавказе. Так, в Ингушетии и Чечне этот напиток совсем не употребляют — средний показатель составил всего 0,01 бокала.
Ранее эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин российского производства стоимостью до тысячи рублей, сравнив 131 единицу продукции.