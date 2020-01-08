Рейтинг. Как в Алтайском крае пили шампанское в Новый год

Шампанское — не самый популярный праздничный напиток в Алтайском крае. В среднем каждый житель региона выпил по 1,35 бокалу шампанского в Новый год, сообщает «РИА Рейтинг». При этом за год на Алтае взрослый человек выпивает 4,14 бокала этого напитка.