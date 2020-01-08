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Новый год

Рейтинг. Как в Алтайском крае пили шампанское в Новый год

Шампанское — не самый популярный праздничный напиток в Алтайском крае. В среднем каждый житель региона выпил по 1,35 бокалу шампанского в Новый год, сообщает «РИА Рейтинг». При этом за год на Алтае взрослый человек выпивает 4,14 бокала этого напитка.

Новый год. Шампанское.
Новый год. Шампанское.
СС0

По популярности шампанского в новогодние праздники Алтайский край занял 74 место из 85 в общероссийском рейтинге.

На первом месте расположился Ненецкий автономный округ. Там каждый взрослый выпивает в среднем 4,3 бокала шампанского. Второе место занимает Мурманская область (3,8 бокала), третье — Камчатский край (3,7 бокала). Наименее популярно шампанское на Кавказе. Так, в Ингушетии и Чечне этот напиток совсем не употребляют — средний показатель составил всего 0,01 бокала.

Ранее эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин российского производства стоимостью до тысячи рублей, сравнив 131 единицу продукции.

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