Роскачество составило рейтинг игристых вин ценой до тысячи рублей, оценив игру пузырьков

Специалисты оценивали внешний вид напитка, его цвет и игру пузырьков, а также чистоту и качество аромата и вкус.

Согласно данным рейтинга, первую строчку заняло полусухое розовое вино «Мысхако» из Краснодарского края, набравшее 83,7 балла из 100 возможных.

Далее с 83 баллами идет шампанское брют «Российское» Дербентской винодельческой компании.

На третьем месте расположилось Moscato — игристое полусладкое белое вино от «Золотой балки» из Севастополя (82,89 балла).

Как говорится в исследовании, в прошлом году лучшим в категории игристых, произведенных классическим методом, стало «Выдержанное Брют Розовое «Премиум розовое» «Абрау-Дюрсо», выпускаемое под маркой Victor Dravigny.

Новый год. Шампанское. СС0

Также в Роскачестве рассказали, на что стоит обратить внимание, читая этикетку игристого вина.

«В первую очередь на само наименование напитка. Если на лицевой части этикетки нет надписи «игристое вино» или «российское шампанское», переверните бутылку и прочтите мелкий текст на контрэтикетке. Перед вами может быть «винный напиток газированный», в котором вина в лучшем случае половина объема, а все остальное — вода и ароматизаторы. Внешнее сходство с игристым вином (форма бутылки, фольга, специальная пробка с проволочкой — мюзле) часто вводит покупателей в заблуждение, а невысокая цена побуждает к покупке. Если к названию «игристое вино» или «жемчужное вино» добавлены слова «защищенного географического указания (ЗГУ)» или «защищенного наименования места происхождения (ЗНМП)», значит, вино изготовлено из винограда конкретного региона в границах РФ», — отметили в Роскачестве.

Австрийский эксперт, винодел и этнолог Герберт Щёдль, который принял участие в исследовании, подчеркнул, что категория российских игристых вин достойна особого внимания потребителей.