Россияне планируют сэкономить на новогодних подарках

Половина россиян готова потратить на новогодние подарки не больше 5 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». Около 20 процентов опрошенных россиян выделили на подарки от 1 до 3 тысяч рублей, 22 процента — от 3 до 5 тысяч, и 8 процентов — менее тысячи рублей.