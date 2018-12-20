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Россияне планируют сэкономить на новогодних подарках

Половина россиян готова потратить на новогодние подарки не больше 5 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». Около 20 процентов опрошенных россиян выделили на подарки от 1 до 3 тысяч рублей, 22 процента — от 3 до 5 тысяч, и 8 процентов — менее тысячи рублей.

Новый год, подарки.
Новый год, подарки.
СС0

Исследователи отмечают, что три года назад аналогичные ответы дали почти столько же опрошенных.

При этом снизилась средняя сумма, которую россияне готовы потратить на подарки. Если три года назад в среднем бюджет на подарки составлял 6 550 рублей, то в этом году — 5,5 тысяч рублей.

Порядка 17 процентов опрошенных все еще не решили, будут ли тратиться на подарки. В принципе не собираются покупать новогодние презенты 8 процентов респондентов.

Подарки на сумму от 15 до 25 тысяч рублей и свыше 25 тысяч рублей могут себе позволить по 2 процента россиян.

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