Россияне планируют сэкономить на новогодних подарках

Исследователи отмечают, что три года назад аналогичные ответы дали почти столько же опрошенных.
При этом снизилась средняя сумма, которую россияне готовы потратить на подарки. Если три года назад в среднем бюджет на подарки составлял 6 550 рублей, то в этом году — 5,5 тысяч рублей.
Порядка 17 процентов опрошенных все еще не решили, будут ли тратиться на подарки. В принципе не собираются покупать новогодние презенты 8 процентов респондентов.
Подарки на сумму от 15 до 25 тысяч рублей и свыше 25 тысяч рублей могут себе позволить по 2 процента россиян.