Росстат посчитал, во сколько обойдется новогодний стол в этом году в Алтайском крае

Средняя стоимость набора продуктов для новогоднего стола для семьи из четырёх человек выросла на 3,76% по сравнению с 2016 годом и достигла 6 096 рублей. Об этом сообщается на сайте Росстата. В Алтайском крае сумма составила 5 607 рублей, по сравнению с прошлым годом цены выросли на 4,89%
В новогодний набор входят водка, российский коньяк, игристое вино, сок и минеральная вода, мясо и колбасы, сыр, салат оливье, селёдка под шубой, красная икра.
Наибольший рост цен специалисты отмечают на красную икру (с 638 рублей до 765 рублей), сливочное масло (с 92 рублей до 105). Снижение цен коснулось яблок, апельсинов, курицы и российского коньяка.
Самые низкие цены на новогодний продуктовый набор зафиксированы в Ингушетии (около 3,1 тысячи рублей), Калмыкии (4,4 тысячи) и Чечне (4,5 тысячи рублей. Тогда как самые высокие — на Чукотке (около 8,2 тысячи рублей), в Ненецком автономном округе (7,7 тысячи), Якутии (7,6 тысячи) и Москве (около 7,5 тысячи рублей).
Стоимость набора продуктов для приготовления традиционного салата "Оливье" выросла незначительно — с 310 рублей до 312,6 рубля в нынешнем. В Алтайском крае он стоит 276,55 рублей, с 2016 года цена выросла на 3,36 рубля.
Стоимость набора продуктов для приготовления традиционного салата "Селедка под шубой" составила 152,6 рублей, а в прошлом году цена была 154,9 рублей. В Алтайском крае набор для этого салата в этом году стоит 140 рублей (рост на 2,5 рубля)
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