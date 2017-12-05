В Алтайском крае рекордными темпами снижаются цены на продукты

Алтайский край лидирует по снижению средних розничных цен на продукты питания среди регионов Сибири, сообщает краевое управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
По данным Алтайкрайстата больше всего подешевели гречневая крупа-ядрица – на 12,4%, горох и фасоль – на 10,7%, крупы овсяные и перловые – на 6,9%, апельсины – на 11,3%, лимоны – на 8,5%, сахар-песок – на 5,5%.
Вместе с тем, сезонное повышение цен зафиксировано овощи: помидоры свежие подорожали на 21,2%, картофель – на 12,2%, капуста белокочанная – на 10,5%, огурцы – на 5,2%.
В управлении подчеркивают, что по состоянию на 27 ноября Алтайский край занимает первое место среди регионов Сибири по минимальной стоимости огурцов свежих и второе место – по минимальной стоимости помидоров, картофеля и капусты.
В Алтайском крае самыми недорогими продуктами в СФО стали: куры охлажденные и мороженые (116,51 руб./кг), масло подсолнечное (79,40 руб./кг), мука пшеничная (23,48 руб./кг), соль поваренная пищевая (8,77 руб./кг).
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