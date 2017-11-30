Диетологи: овощи могут стать причиной лишнего веса

Исследователи из Гарвардского университета составили список самых вредных продуктов для людей, мечтающих похудеть. В этот список вошли и овощи, пишет "Росбалт".
Для того, чтобы сделать выводы, ученые проанализировали данные из пищевых дневников, которые вели несколько тысяч добровольцев. В итоге выяснилось, что растительные продукты с высоким содержанием крахмала мешают худеть, а иногда и вовсе помогают набрать вес.
Самыми популярными крахмалистыми овощами стали кукуруза, горох и картофель. Их чаще всего употребляют в пищу. Ученые советуют контролировать употребление этих овощей, отмечая, что они могут быть дополнением к рациону, но не использоваться как ингредиенты в жареных, жирных и калорийных блюдах.
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