Диетологи: овощи могут стать причиной лишнего веса

Для того, чтобы сделать выводы, ученые проанализировали данные из пищевых дневников, которые вели несколько тысяч добровольцев. В итоге выяснилось, что растительные продукты с высоким содержанием крахмала мешают худеть, а иногда и вовсе помогают набрать вес.

Самыми популярными крахмалистыми овощами стали кукуруза, горох и картофель. Их чаще всего употребляют в пищу. Ученые советуют контролировать употребление этих овощей, отмечая, что они могут быть дополнением к рациону, но не использоваться как ингредиенты в жареных, жирных и калорийных блюдах.