Исследователи пришли к новым выводам о низкокалорийной диете

Наиболее полезен для людей с ожирением рацион с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов, пояснили авторы исследования. Вместе с тем пока точно неизвестно, способна ли такая диета снизить риск сердечных заболеваний или рака.

Кроме того, не была замечена положительная динамика при включении в программу по снижению веса физических упражнений, пишет "Росбалт".