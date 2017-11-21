Исследователи пришли к новым выводам о низкокалорийной диете

Шотландские ученые пришли к выводу, что низкокалорийные диеты способствуют долголетию. В частности, они помогают на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избыточной массой тела, сообщает UPI.
Наиболее полезен для людей с ожирением рацион с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов, пояснили авторы исследования. Вместе с тем пока точно неизвестно, способна ли такая диета снизить риск сердечных заболеваний или рака.
Кроме того, не была замечена положительная динамика при включении в программу по снижению веса физических упражнений, пишет "Росбалт".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.