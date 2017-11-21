Исследователи пришли к новым выводам о низкокалорийной диете

Сегодня, 20:04.
Жизнь

Шотландские ученые пришли к выводу, что низкокалорийные диеты способствуют долголетию. В частности, они помогают на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избыточной массой тела, сообщает UPI.

Диета. Похудение.
Диета. Похудение. Фото: СС0.

Наиболее полезен для людей с ожирением рацион с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов, пояснили авторы исследования. Вместе с тем пока точно неизвестно, способна ли такая диета снизить риск сердечных заболеваний или рака.

Кроме того, не была замечена положительная динамика при включении в программу по снижению веса физических упражнений, пишет "Росбалт".

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