Ученые заявили, что в 2018 году возрастет количество мощных землетрясений

Американские ученые рассказали об угрозе увеличения количества мощных землетрясений в 2018 году, сообщает РИА Новости, ссылаясь на публикацию The Guardian.
По мнению специалистов, усиление сейсмической активности произойдет из-за снижения скорости вращения Земли, однако назвать точную причину такой взаимосвязи они не могут.
К такому выводы исследователи из Колорадского университета в Боулдере и Университета Монтаны пришли после изучения землетрясений в XX веке. Эксперты установили, что в период замедления вращения планеты число мощных землетрясений увеличивалось почти в два раза.
Сейсмологи считают, что в следующем году могут произойти около 20 землетрясений магнитудой выше 7. По прогнозам, больше всего пострадают густонаселенные тропические регионы планеты, в которых проживают около миллиарда человек, пишет bfm.ru.
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