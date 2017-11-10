На Алтае в десятках км от туристической зоны произошло землетрясение

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Происшествия

10 ноября в 15:54 в Республике Алтай произошло землетрясение, передает Единая геофизическая служба РАН (Алтае-Саянский филиал).

Чуйский тракт. Алтайские горы.
Чуйский тракт. Алтайские горы. Фото: altapress.ru.

Эпицентр сейсмособытия находился в 101 км на юг от Горно-Алтайка на Семинском хребте. Это в десятках километрах юго-западнее Чемала.

Магнитуда составила 1.8.

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