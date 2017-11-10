На Алтае в десятках км от туристической зоны произошло землетрясение

10 ноября в 15:54 в Республике Алтай произошло землетрясение, передает Единая геофизическая служба РАН (Алтае-Саянский филиал).
Эпицентр сейсмособытия находился в 101 км на юг от Горно-Алтайка на Семинском хребте. Это в десятках километрах юго-западнее Чемала.
Магнитуда составила 1.8.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.