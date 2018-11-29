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Рождественский пост 2018 начался: календарь питания на первую половину поста

Рождественский пост 2018−2019 начался 28 ноября. Первая половина зимнего поста, до 19 декабря, считается менее строгой. Рассказываем, что можно и нельзя есть в первые недели Рождественского поста.

Рождество.
Рождество.
СС0

Рождественский пост 2018: календарь питания

Во время Рождественского поста православные не едят продукты животного происхождения — яйца, мясо и молоко.

19 декабря — день памяти святителя Николая, православный праздник. До этого дня по понедельникам можно есть горячую пищу без масла. Во вторник, четверг, субботу и воскресенье можно есть рыбу, а также использовать в пищу растительное масло. В среду и пятницу положено сухоядение (овощи, фрукты, хлеб).

После 19 декабря Рождественский пост становится строже.

Важно помнить, что эти правила — из строгого устава для монастырей. Обычные верующие, как правило, постятся менее строго. Кроме того, строгость своего поста рекомендуется обсудить с врачом, чтобы не навредить здоровью.

Новый год. Новогодняя елка.
Новый год. Новогодняя елка.
СС0

Рождественский пост: питание по дням

1-я неделя Рождественского поста 2018

  • 28 ноября, среда — горячая пища без масла;
  • 29 ноября, четверг — можно есть рыбу;
  • 30 ноября, пятница — горячая пища без масла;
  • 1 декабря, суббота — можно есть рыбу;
  • 2 декабря, воскресенье — можно есть рыбу.

2-я неделя Рождественского поста 2018

  • 3 декабря, понедельник — горячая пища без масла;
  • 4 декабря, вторник — можно есть рыбу;
  • 5 декабря, среда — горячая пища без масла;
  • 6 декабря, четверг — можно есть рыбу;
  • 7 декабря, пятница — горячая пища без масла;
  • 8 декабря, суббота — можно есть рыбу;
  • 9 декабря, воскресенье — можно есть рыбу.
Ангелы
Ангелы
СС0

3-я неделя Рождественского поста 2018

  • 10 декабря, понедельник — пища с растительным маслом;
  • 11 декабря, вторник — пища с растительным маслом;
  • 12 декабря, среда — горячая пища без масла;
  • 13 декабря, четверг — можно есть рыбу;
  • 14 декабря, пятница — горячая пища без масла;
  • 15 декабря, суббота — можно есть рыбу;
  • 16 декабря, воскресенье — можно есть рыбу.

4-я неделя Рождественского поста 2018

  • 17 декабря, понедельник — горячая пища без масла;
  • 18 декабря, вторник — можно есть рыбу;
  • 19 декабря, среда — пища с растительным маслом;
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