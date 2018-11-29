Рождественский пост 2018 начался: календарь питания на первую половину поста

Рождественский пост 2018: календарь питания
Во время Рождественского поста православные не едят продукты животного происхождения — яйца, мясо и молоко.
19 декабря — день памяти святителя Николая, православный праздник. До этого дня по понедельникам можно есть горячую пищу без масла. Во вторник, четверг, субботу и воскресенье можно есть рыбу, а также использовать в пищу растительное масло. В среду и пятницу положено сухоядение (овощи, фрукты, хлеб).
После 19 декабря Рождественский пост становится строже.
Важно помнить, что эти правила — из строгого устава для монастырей. Обычные верующие, как правило, постятся менее строго. Кроме того, строгость своего поста рекомендуется обсудить с врачом, чтобы не навредить здоровью.
Рождественский пост: питание по дням
1-я неделя Рождественского поста 2018
- 28 ноября, среда — горячая пища без масла;
- 29 ноября, четверг — можно есть рыбу;
- 30 ноября, пятница — горячая пища без масла;
- 1 декабря, суббота — можно есть рыбу;
- 2 декабря, воскресенье — можно есть рыбу.
2-я неделя Рождественского поста 2018
- 3 декабря, понедельник — горячая пища без масла;
- 4 декабря, вторник — можно есть рыбу;
- 5 декабря, среда — горячая пища без масла;
- 6 декабря, четверг — можно есть рыбу;
- 7 декабря, пятница — горячая пища без масла;
- 8 декабря, суббота — можно есть рыбу;
- 9 декабря, воскресенье — можно есть рыбу.
3-я неделя Рождественского поста 2018
- 10 декабря, понедельник — пища с растительным маслом;
- 11 декабря, вторник — пища с растительным маслом;
- 12 декабря, среда — горячая пища без масла;
- 13 декабря, четверг — можно есть рыбу;
- 14 декабря, пятница — горячая пища без масла;
- 15 декабря, суббота — можно есть рыбу;
- 16 декабря, воскресенье — можно есть рыбу.
4-я неделя Рождественского поста 2018
- 17 декабря, понедельник — горячая пища без масла;
- 18 декабря, вторник — можно есть рыбу;
- 19 декабря, среда — пища с растительным маслом;