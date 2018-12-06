Салаты на Новый год-2019: пять оригинальных рецептов

Символ 2019 года — Желтая Земляная Свинья — любит, чтобы в праздник было множество разных оригинальных блюд. Кроме того, она большой любитель всего оригинального. Предлагаем несколько интересных рецептов салатов для новогоднего стола.

С курицей и сухариками

Куриное филе 300 г

Помидоры черри 100 г

Капуста пекинская 100 г

Сыр голландский брусковый 100 г

Хлеб 3−4 шт

Растительное масло 2 ст. л.

Майонез 2 ст. л.

Зубчик чеснока 1 шт

Паприка 1 щепотка

Соль по вкусу

Куриное филе отварить и остудить. В растительное масло добавить паприку. Обжарить нарезанный небольшими брусочками хлеб с двух сторон. Сбрызнуть маслом с паприкой и снять с огня. В миску нарезать кубиками курицу и сыр. Добавить кубиками нарезанную пекинскую капусту и половинками нарезанные помидоры черри.

В майонез добавить прессованный чеснок. Заправить салат и перемешать. Добавить сухарики перед подачей, аккуратно перемешать салат. Выложить на тарелки.

С кальмарами и огурцом

Кальмар 3 шт

Яйца 2 шт

Картофель 2 шт

Консервированный зеленый горошек 100 г

Свежий огурец 1 шт

Майонез 2 ст. л.

Соль по вкусу.

Сварить очищенные кальмары в течение 1−2 минут и остудить. Нарезать соломкой в миску. Картофель и яйца отварить, остудить и очистить.

Добавить в миску с кальмарами нарезанный свежий огурец, отварной картофель, яйца и консервированный горошек. Заправить майонезом. Перемешать и посолить по вкусу.

С куриной печенью и шампиньонами

Куриная печень 200 г

Шампиньоны свежие 200 г

Консервированный зеленый горошек 100 г

Огурцы маринованные 2 шт

Морковь 1 шт

Луковица 1 шт

Растительное масло 2 ст. л.

Соль по вкусу.

Грибы очистить и нарезать кубиками, обжарить с мелко нашинкованным луком на сковороде с растительным маслом. Печень отварить до готовности и остудить в бульоне.

Нарезать печень кубиками в миску. Добавить кубиками нарезанные маринованные огурцы и отварную морковь. Добавить обжаренные грибы и консервированный горошек. Перемешать салат и заправить майонезом.

С форелью и сыром

Форель слабосолёная 200 г

Сыр 50 г

Яйца 2 шт

Помидоры 2 шт

Майонез 2−3 ст. л.

Петрушка ( зелень) ( для украшения).

Яйца отварить, остудить и очистить. Натереть на терке сыр и яйца. Помидоры и рыбу нарезать мелкими кубиками. В салатницы выложить слой рыбы и промазать майонезом

Вторым слоем уложить тертые яйца и промазать майонезом. Далее слой тертого сыра с майонезом. Уложить сверху кубиками нарезанные помидоры.

С креветками и кукурузой

Креветки 8 шт.

Кукуруза консервированная — половина банки

Помидоры черри 130 г

Четверть красной луковицы

Салат фриссе 50 г

Оливковое масло 1 ст. л.

Растительное масло для жарки 1 ст. л.

Травы ароматные по вкусу

Соль по вкусу.

Креветки надрезать вдоль по спинке и достать пищевод. Обжарить на разогретом растительном масле по полминуты с каждой стороны, приправить солью и ароматными травами — базилик, орегано и тимьян. Лук мелко нарезать, помидоры черри разрезать на половинки или четвертинки.

Листья салата порвать руками или нарезать не очень крупно, сложить в миску вместе с помидорами черри, луком и кукурузой. Посолить и добавить оливковое масло. Сверху положить креветки.