Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 декабря -24°C
Новый год 2019
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Новый год
37

Салаты на Новый год-2019: пять оригинальных рецептов

Символ 2019 года — Желтая Земляная Свинья — любит, чтобы в праздник было множество разных оригинальных блюд. Кроме того, она большой любитель всего оригинального. Предлагаем несколько интересных рецептов салатов для новогоднего стола.

Салат из креветок
Салат из креветок
yapokupayu.ru

С курицей и сухариками

  • Куриное филе 300 г
  • Помидоры черри 100 г
  • Капуста пекинская 100 г
  • Сыр голландский брусковый 100 г
  • Хлеб 3−4 шт
  • Растительное масло 2 ст. л.
  • Майонез 2 ст. л.
  • Зубчик чеснока 1 шт
  • Паприка 1 щепотка
  • Соль по вкусу

Куриное филе отварить и остудить. В растительное масло добавить паприку. Обжарить нарезанный небольшими брусочками хлеб с двух сторон. Сбрызнуть маслом с паприкой и снять с огня. В миску нарезать кубиками курицу и сыр. Добавить кубиками нарезанную пекинскую капусту и половинками нарезанные помидоры черри.

В майонез добавить прессованный чеснок. Заправить салат и перемешать. Добавить сухарики перед подачей, аккуратно перемешать салат. Выложить на тарелки.

С кальмарами и огурцом

  • Кальмар 3 шт
  • Яйца 2 шт
  • Картофель 2 шт
  • Консервированный зеленый горошек 100 г
  • Свежий огурец 1 шт
  • Майонез 2 ст. л.
  • Соль по вкусу.

Сварить очищенные кальмары в течение 1−2 минут и остудить. Нарезать соломкой в миску. Картофель и яйца отварить, остудить и очистить.

Добавить в миску с кальмарами нарезанный свежий огурец, отварной картофель, яйца и консервированный горошек. Заправить майонезом. Перемешать и посолить по вкусу.

С куриной печенью и шампиньонами

  • Куриная печень 200 г
  • Шампиньоны свежие 200 г
  • Консервированный зеленый горошек 100 г
  • Огурцы маринованные 2 шт
  • Морковь 1 шт
  • Луковица 1 шт
  • Растительное масло 2 ст. л.
  • Соль по вкусу.

Грибы очистить и нарезать кубиками, обжарить с мелко нашинкованным луком на сковороде с растительным маслом. Печень отварить до готовности и остудить в бульоне.

Нарезать печень кубиками в миску. Добавить кубиками нарезанные маринованные огурцы и отварную морковь. Добавить обжаренные грибы и консервированный горошек. Перемешать салат и заправить майонезом.

С форелью и сыром

  • Форель слабосолёная 200 г
  • Сыр 50 г
  • Яйца 2 шт
  • Помидоры 2 шт
  • Майонез 2−3 ст. л.
  • Петрушка (зелень) (для украшения).

Яйца отварить, остудить и очистить. Натереть на терке сыр и яйца. Помидоры и рыбу нарезать мелкими кубиками. В салатницы выложить слой рыбы и промазать майонезом

Вторым слоем уложить тертые яйца и промазать майонезом. Далее слой тертого сыра с майонезом. Уложить сверху кубиками нарезанные помидоры.

С креветками и кукурузой

  • Креветки 8 шт.
  • Кукуруза консервированная — половина банки
  • Помидоры черри 130 г
  • Четверть красной луковицы
  • Салат фриссе 50 г
  • Оливковое масло 1 ст. л.
  • Растительное масло для жарки 1 ст. л.
  • Травы ароматные по вкусу
  • Соль по вкусу.

Креветки надрезать вдоль по спинке и достать пищевод. Обжарить на разогретом растительном масле по полминуты с каждой стороны, приправить солью и ароматными травами — базилик, орегано и тимьян. Лук мелко нарезать, помидоры черри разрезать на половинки или четвертинки.

Листья салата порвать руками или нарезать не очень крупно, сложить в миску вместе с помидорами черри, луком и кукурузой. Посолить и добавить оливковое масло. Сверху положить креветки.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость