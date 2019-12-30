Самый быстрый способ приготовить курицу на Новый год-2020

Если все силы потрачены на смешивание салатов и «постройку» оригинальных канапе, а на горячее уже не осталось времени и сил, можно воспользоваться самым простым способом приготовления курицы.

Размороженного цыпленка свяжите «по рукам и ногам» ниткой, чтобы не подгорел, намажьте черным перцем и солью. Не используйте больше никаких специй.

Внутрь положите полную горсть очищенных зубчиков чеснока. Запекайте на открытом листе без «рукавов» и фольги при температуре 200 градусов в течение часа.

Периодически проверяйте готовность вилкой и поливайте тушку горячим соком с противня.

И вот несколько таких же быстрых соусов для этого блюда.

1. Смешайте по столовой ложке сметаны, майонеза и кетчупа, добавьте чайную ложку с горкой горчицы.

2. Натрите свежий или соленый огурец на средней терке, смешайте со сметаной и зеленью.

3. Смешайте сметану с большим количеством чеснока, зелени и сыра.

4. Лимонный сок смешайте с натертым кусочком имбиря и перцем Чили в стакане кефира.

5. Смешайте по две столовых ложки меда, соевого соуса и растительного масла.