Самый быстрый способ приготовить курицу на Новый год-2020

Размороженного цыпленка свяжите «по рукам и ногам» ниткой, чтобы не подгорел, намажьте черным перцем и солью. Не используйте больше никаких специй.
Внутрь положите полную горсть очищенных зубчиков чеснока. Запекайте на открытом листе без «рукавов» и фольги при температуре 200 градусов в течение часа.
Периодически проверяйте готовность вилкой и поливайте тушку горячим соком с противня.
И вот несколько таких же быстрых соусов для этого блюда.
1. Смешайте по столовой ложке сметаны, майонеза и кетчупа, добавьте чайную ложку с горкой горчицы.
2. Натрите свежий или соленый огурец на средней терке, смешайте со сметаной и зеленью.
3. Смешайте сметану с большим количеством чеснока, зелени и сыра.
4. Лимонный сок смешайте с натертым кусочком имбиря и перцем Чили в стакане кефира.
5. Смешайте по две столовых ложки меда, соевого соуса и растительного масла.