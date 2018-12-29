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Сергей Дугин снялся в новогоднем ролике и пообещал, что Барнаул будет «расти и хорошеть»

Мэр Барнаула Сергей Дугин записал видеообращение к барнаульцам. В нем он рассказал, что хорошего было сделано за год в краевой столице, и поздравил жителей города с Новым годом.

Сергей Дугин в новогоднем видеообращении.
Сергей Дугин в новогоднем видеообращении.
Скриншот видео youtube-канала "Город Барнаул"

Глава города выступил на фоне площади Октября. «В 2018 году наш родной Барнаул стал красивее и ухоженнее. Вместе с вами мы строили дороги, приводили в порядок дворы, обустраивали дорогие нашему сердцу уголки краевой столицы», — начал свое поздравление Сергей Дугин.

Мэр поблагодарил горожан, которые активно принимали участие в жизни города, и отметил, что в 2018 году завершился масштабный проект благоустройства Нагорного парка и строительства набережной Оби, построена новая школа, продолжается возведение пяти детских садов.

Сергей Дугин пообещал, что в будущем году работа по благоустройству города продолжится, Барнаул «будет расти и хорошеть». Горожанам он пожелал «здоровья, добра и счастья».

В прошлом новогоднем видеообращении мэр выступал на фоне Кремля.

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