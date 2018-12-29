Сергей Дугин снялся в новогоднем ролике и пообещал, что Барнаул будет «расти и хорошеть»

Глава города выступил на фоне площади Октября. «В 2018 году наш родной Барнаул стал красивее и ухоженнее. Вместе с вами мы строили дороги, приводили в порядок дворы, обустраивали дорогие нашему сердцу уголки краевой столицы», — начал свое поздравление Сергей Дугин.
Мэр поблагодарил горожан, которые активно принимали участие в жизни города, и отметил, что в 2018 году завершился масштабный проект благоустройства Нагорного парка и строительства набережной Оби, построена новая школа, продолжается возведение пяти детских садов.
Сергей Дугин пообещал, что в будущем году работа по благоустройству города продолжится, Барнаул «будет расти и хорошеть». Горожанам он пожелал «здоровья, добра и счастья».
В прошлом новогоднем видеообращении мэр выступал на фоне Кремля.