Шайбу! Где поиграть в хоккей и с ветерком прокатиться на лыжах в Барнауле

Зимние забавы в полном разгаре: залиты все катки и открыты лыжные базы. Altapress.ru узнал, где можно погонять шайбу, покататься на лыжах и коньках в Барнауле. С ветерком!

Лыжные базы

Горнолыжный комплекс «Авальман» (ул. Абаканская, 3). Здесь дают в прокат горные лыжи (комплект ботинки + лыжи). На выбор две категории: А (350 рублей в час) и Б (300 рублей в час).

Также можно покататься на сноуборде (комплект сноуборд и ботинки). Предлагают две категории: А (350 рублей в час) и Б (300 рублей).

И на надувных санях (бублик) — 300 рублей в час. Двухместные будут стоить 400 рублей в час.

«Динамо» (Змеиногорский тракт, 36). В прокате — пластиковые лыжи (170 рублей в час), деревянные (100 рублей). Гардероб стоит 50 рублей.

Для детей есть детские пластиковые лыжи (170 рублей в час) и санки с управлением (100 рублей).

База отдыха «Славное» (ул. Широкая просека, 15). Пластиковые лыжи — за 150 рублей час. Детские лыжи обойдутся в 120 рублей.

Дети могут покататься на санках (100 рублей в час), снегокате (150 рублей), ватрушке (150 рублей) и ледянке (80 рублей).

Также есть настольный теннис за 150 рублей в час и бильярд — 350 рублей.

Зимние лыжи Фото: Дмитрий Лямзин

«АлтГТУ им. И.И.Ползунова» (ул. Кутузова, 12а). В прокате: лыжи деревянные (150 рублей в час), лыжи с автоматическим креплением (150 рублей) и детские (100 рублей).

Для преподавателей и студентов действует скидка — 50 рублей без учета времени. Для ветеранов АлтГТУ — бесплатно.

Тут тоже можно поиграть в настольный теннис за 250 рублей в час и бильярд — за 300 рублей.

«АлтГПУ» (ул. Кутузова, 10а). В наличии деревянные лыжи (100 рублей), пластиковые лыжи (120 рублей), лыжи с автоматическим креплением (150 рублей).

Для сотрудников и студентов АлтГПУ действуют льготы.

Лыжная база ОАО «РЖД» (ул. Кутузова, 140). Цены такие:

лыжи пластиковые с автоматическим креплением — 150 рублей в час,

лыжи пластиковые — 120 рублей,

пластиковые до 34 размера — 80 рублей,

лыжи деревянные -100 рублей,

деревянные до 34 размера — 60 рублей.

Также можно покататься на разных санках: аргамаке (120 рублей в час), с управлением (100 рублей) и без (80 рублей), а также санках-ледянках (50 рублей).

Лыжная база «Станкостроитель» (ул. Тихонова, 33б). В прокате — лыжи пластиковые (160 рублей в час), лыжи классического хода (200 рублей) и детские (100 рублей).

Палки для скандинавской ходьбы — 50 рублей в час. Для членов профсоюза предприятий оборонной промышленности — льготы.

Парк-отель «Лесные дали» (ул. Широкая просека, 17). Только лыжи (150 рублей в час и ватрушки (100 рублей).

«Ватрушка"-тюбинг. тюбинг74. рф

Лыжная база «АлтГУ» (ул. Ляпидевского, 6а). Посетители могут покататься на пластиковых лыжах за 150 рублей час, деревянных -100 рублей.

Детям предлагают снегокат детский за 100 рублей в час, а также палки для скандинавской ходьбы — тоже за 100 рублей.

Прокат лыж в развлекательном комплексе «Планета Q» (п. Борзовая Заимка). Лыжи пластиковые доступны за 200 рублей в час, а детские — за 150 рублей.

Хоккейные коробки

В Центральном районе построили восемь хоккейных коробок. Площадки уже покрыты льдом и готовы принимать хоккеистов.

Они работают по адресам:

МБОУ «СОШ № 91», п. Центральный , ул. Мира , 11;

ул. Мира 11; МБОУ «СОШ № 93», поселок Лебяжье , ул. Школьная , 65;

ул. Школьная 65; МБОУ «СОШ № 94», поселок Бельмесево , ул. Отечественая , 22;

ул. Отечественая 22; Затон , ул. Водников , 11;

ул. Водников 11; Сибирская долина , ул. Житомирская , 22;

ул. Житомирская 22; Пер. Ядринцева , 76;

76; Поселок Южный , ул. Белинского , 9;

ул. Белинского 9; Ул. Анатолия , 241.

Хоккей. vk.com/hcdaofficial

Катки

В Центральном районе работают девять катков.