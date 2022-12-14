14 декабря
﻿
Новый год

Шайбу! Где поиграть в хоккей и с ветерком прокатиться на лыжах в Барнауле

Зимние забавы в полном разгаре: залиты все катки и открыты лыжные базы. Altapress.ru узнал, где можно погонять шайбу, покататься на лыжах и коньках в Барнауле. С ветерком!

Хоккей.
Хоккей.
unsplash.com

Лыжные базы

Горнолыжный комплекс «Авальман» (ул. Абаканская, 3). Здесь дают в прокат горные лыжи (комплект ботинки + лыжи). На выбор две категории: А (350 рублей в час) и Б (300 рублей в час).

Также можно покататься на сноуборде (комплект сноуборд и ботинки). Предлагают две категории: А (350 рублей в час) и Б (300 рублей).

И на надувных санях (бублик) — 300 рублей в час. Двухместные будут стоить 400 рублей в час.

«Динамо» (Змеиногорский тракт, 36). В прокате — пластиковые лыжи (170 рублей в час), деревянные (100 рублей). Гардероб стоит 50 рублей.

Для детей есть детские пластиковые лыжи (170 рублей в час) и санки с управлением (100 рублей).

База отдыха «Славное» (ул. Широкая просека, 15). Пластиковые лыжи — за 150 рублей час. Детские лыжи обойдутся в 120 рублей.

Дети могут покататься на санках (100 рублей в час), снегокате (150 рублей), ватрушке (150 рублей) и ледянке (80 рублей).

Также есть настольный теннис за 150 рублей в час и бильярд — 350 рублей.

Зимние лыжи
Зимние лыжи
Фото: Дмитрий Лямзин

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

«АлтГТУ им. И.И.Ползунова» (ул. Кутузова, 12а). В прокате: лыжи деревянные (150 рублей в час), лыжи с автоматическим креплением (150 рублей) и детские (100 рублей).

Для преподавателей и студентов действует скидка — 50 рублей без учета времени. Для ветеранов АлтГТУ — бесплатно.

Тут тоже можно поиграть в настольный теннис за 250 рублей в час и бильярд — за 300 рублей.

«АлтГПУ» (ул. Кутузова, 10а). В наличии деревянные лыжи (100 рублей), пластиковые лыжи (120 рублей), лыжи с автоматическим креплением (150 рублей).

Для сотрудников и студентов АлтГПУ действуют льготы.

Лыжная база ОАО «РЖД» (ул. Кутузова, 140). Цены такие:

  • лыжи пластиковые с автоматическим креплением — 150 рублей в час,
  • лыжи пластиковые — 120 рублей,
  • пластиковые до 34 размера — 80 рублей,
  • лыжи деревянные -100 рублей,
  • деревянные до 34 размера — 60 рублей.

Также можно покататься на разных санках: аргамаке (120 рублей в час), с управлением (100 рублей) и без (80 рублей), а также санках-ледянках (50 рублей).

Лыжная база «Станкостроитель» (ул. Тихонова, 33б). В прокате — лыжи пластиковые (160 рублей в час), лыжи классического хода (200 рублей) и детские (100 рублей).

Палки для скандинавской ходьбы — 50 рублей в час. Для членов профсоюза предприятий оборонной промышленности — льготы.

Парк-отель «Лесные дали» (ул. Широкая просека, 17). Только лыжи (150 рублей в час и ватрушки (100 рублей).

&quot;Ватрушка&quot;-тюбинг.
«Ватрушка"-тюбинг.
тюбинг74. рф

Лыжная база «АлтГУ» (ул. Ляпидевского, 6а). Посетители могут покататься на пластиковых лыжах за 150 рублей час, деревянных -100 рублей.

Детям предлагают снегокат детский за 100 рублей в час, а также палки для скандинавской ходьбы — тоже за 100 рублей.

Прокат лыж в развлекательном комплексе «Планета Q» (п. Борзовая Заимка). Лыжи пластиковые доступны за 200 рублей в час, а детские — за 150 рублей.

Хоккейные коробки

В Центральном районе построили восемь хоккейных коробок. Площадки уже покрыты льдом и готовы принимать хоккеистов.

Они работают по адресам:

  • МБОУ «СОШ № 91», п. Центральный, ул. Мира, 11;
  • МБОУ «СОШ № 93», поселок Лебяжье, ул. Школьная, 65;
  • МБОУ «СОШ № 94», поселок Бельмесево, ул. Отечественая, 22;
  • Затон, ул. Водников, 11;
  • Сибирская долина, ул. Житомирская, 22;
  • Пер. Ядринцева, 76;
  • Поселок Южный, ул. Белинского, 9;
  • Ул. Анатолия, 241.
Хоккей.
Хоккей.
vk.com/hcdaofficial

Катки

В Центральном районе работают девять катков.

  • В парке «Центральный», пр. Социалистический, 11;
  • На территории РАНХиГС, ул. Партизанская. 187;
  • На Лыжной базе РЖД, ул. Кутузова, 140;
  • На Лыжной базе АлтГТУ, ул. Кутузова, 12а;
  • На базе отдыха «Славное», Широкая просека, 15;
  • В парк-отеле «Чайка», поселок Борзовая Заимка, Пионерская долина, 4;
  • В развлекательном комплексе «Планета Q», Борзовая Заимка, ул. Байкальская, 47;
  • На курорте «Первый», Затон, ул. Водников, 1е;
  • На территории озера Варежка, поселок Южный, ул. Зоотехническая, 29в.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость