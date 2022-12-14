Шайбу! Где поиграть в хоккей и с ветерком прокатиться на лыжах в Барнауле

Лыжные базы
Горнолыжный комплекс «Авальман» (ул. Абаканская, 3). Здесь дают в прокат горные лыжи (комплект ботинки + лыжи). На выбор две категории: А (350 рублей в час) и Б (300 рублей в час).
Также можно покататься на сноуборде (комплект сноуборд и ботинки). Предлагают две категории: А (350 рублей в час) и Б (300 рублей).
И на надувных санях (бублик) — 300 рублей в час. Двухместные будут стоить 400 рублей в час.
«Динамо» (Змеиногорский тракт, 36). В прокате — пластиковые лыжи (170 рублей в час), деревянные (100 рублей). Гардероб стоит 50 рублей.
Для детей есть детские пластиковые лыжи (170 рублей в час) и санки с управлением (100 рублей).
База отдыха «Славное» (ул. Широкая просека, 15). Пластиковые лыжи — за 150 рублей час. Детские лыжи обойдутся в 120 рублей.
Дети могут покататься на санках (100 рублей в час), снегокате (150 рублей), ватрушке (150 рублей) и ледянке (80 рублей).
Также есть настольный теннис за 150 рублей в час и бильярд — 350 рублей.
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«АлтГТУ им. И.И.Ползунова» (ул. Кутузова, 12а). В прокате: лыжи деревянные (150 рублей в час), лыжи с автоматическим креплением (150 рублей) и детские (100 рублей).
Для преподавателей и студентов действует скидка — 50 рублей без учета времени. Для ветеранов АлтГТУ — бесплатно.
Тут тоже можно поиграть в настольный теннис за 250 рублей в час и бильярд — за 300 рублей.
«АлтГПУ» (ул. Кутузова, 10а). В наличии деревянные лыжи (100 рублей), пластиковые лыжи (120 рублей), лыжи с автоматическим креплением (150 рублей).
Для сотрудников и студентов АлтГПУ действуют льготы.
Лыжная база ОАО «РЖД» (ул. Кутузова, 140). Цены такие:
- лыжи пластиковые с автоматическим креплением — 150 рублей в час,
- лыжи пластиковые — 120 рублей,
- пластиковые до 34 размера — 80 рублей,
- лыжи деревянные -100 рублей,
- деревянные до 34 размера — 60 рублей.
Также можно покататься на разных санках: аргамаке (120 рублей в час), с управлением (100 рублей) и без (80 рублей), а также санках-ледянках (50 рублей).
Лыжная база «Станкостроитель» (ул. Тихонова, 33б). В прокате — лыжи пластиковые (160 рублей в час), лыжи классического хода (200 рублей) и детские (100 рублей).
Палки для скандинавской ходьбы — 50 рублей в час. Для членов профсоюза предприятий оборонной промышленности — льготы.
Парк-отель «Лесные дали» (ул. Широкая просека, 17). Только лыжи (150 рублей в час и ватрушки (100 рублей).
Лыжная база «АлтГУ» (ул. Ляпидевского, 6а). Посетители могут покататься на пластиковых лыжах за 150 рублей час, деревянных -100 рублей.
Детям предлагают снегокат детский за 100 рублей в час, а также палки для скандинавской ходьбы — тоже за 100 рублей.
Прокат лыж в развлекательном комплексе «Планета Q» (п. Борзовая Заимка). Лыжи пластиковые доступны за 200 рублей в час, а детские — за 150 рублей.
Хоккейные коробки
В Центральном районе построили восемь хоккейных коробок. Площадки уже покрыты льдом и готовы принимать хоккеистов.
Они работают по адресам:
- МБОУ «СОШ № 91», п. Центральный, ул. Мира, 11;
- МБОУ «СОШ № 93», поселок Лебяжье, ул. Школьная, 65;
- МБОУ «СОШ № 94», поселок Бельмесево, ул. Отечественая, 22;
- Затон, ул. Водников, 11;
- Сибирская долина, ул. Житомирская, 22;
- Пер. Ядринцева, 76;
- Поселок Южный, ул. Белинского, 9;
- Ул. Анатолия, 241.
Катки
В Центральном районе работают девять катков.
- В парке «Центральный», пр. Социалистический, 11;
- На территории РАНХиГС, ул. Партизанская. 187;
- На Лыжной базе РЖД, ул. Кутузова, 140;
- На Лыжной базе АлтГТУ, ул. Кутузова, 12а;
- На базе отдыха «Славное», Широкая просека, 15;
- В парк-отеле «Чайка», поселок Борзовая Заимка, Пионерская долина, 4;
- В развлекательном комплексе «Планета Q», Борзовая Заимка, ул. Байкальская, 47;
- На курорте «Первый», Затон, ул. Водников, 1е;
- На территории озера Варежка, поселок Южный, ул. Зоотехническая, 29в.