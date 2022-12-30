Скоро праздники. Какая погода будет на Алтае под Новый год и в первые дни января

Новый год близко. Какая погода будет в Алтайском крае с 31 декаря по 2 января, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Снег в алтайском селе. Много снега.

Погода в Алтайском крае 31 декабря — 2 января

Ночью 31 декабря в Алтайском крае ожидаются −14…−19 градусов. Местами по северу — до -28, а по югу −7…−12 градусов.

Днем вероятны −3…−8 градусов, местами до -16 градусов. Возможен небольшой снег, утром — изморозь.

Ветер будет южный, до 14 м/с.

Ночью 1 января установятся −5…−10 (местами до -17) градусов, а днем −2…−7 (местами −8…−13) градусов. Прогнозируют умеренный снег и метели.

Ночью 2 января температура в Алтайском крае достигнет −13…−18 (местами до -27) градусов, а днем −12…−17 (местами −6…−11) градусов.

Зима в лесу. Снег. Много снега. СС0

Погода в Барнауле 31 декабря — 2 января

Ночью 31 декабря в Барнауле вероятны −17…−19 градусов, а днем −6…−8 градусов. Со снегом и изморозью.

Ночью 1 января ожидаются −3…−5 градусов, а днем −8…−10 градусов. Также возможен снег.

Ночью 2 января обещают −16…−18 градусов, а днем −12…−14 градусов. Снег пройдет примерно в полночь.