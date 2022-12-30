Скоро праздники. Какая погода будет на Алтае под Новый год и в первые дни января

Погода в Алтайском крае 31 декабря — 2 января
Ночью 31 декабря в Алтайском крае ожидаются −14…−19 градусов. Местами по северу — до -28, а по югу −7…−12 градусов.
Днем вероятны −3…−8 градусов, местами до -16 градусов. Возможен небольшой снег, утром — изморозь.
Ветер будет южный, до 14 м/с.
Ночью 1 января установятся −5…−10 (местами до -17) градусов, а днем −2…−7 (местами −8…−13) градусов. Прогнозируют умеренный снег и метели.
Ночью 2 января температура в Алтайском крае достигнет −13…−18 (местами до -27) градусов, а днем −12…−17 (местами −6…−11) градусов.
Погода в Барнауле 31 декабря — 2 января
Ночью 31 декабря в Барнауле вероятны −17…−19 градусов, а днем −6…−8 градусов. Со снегом и изморозью.
Ночью 1 января ожидаются −3…−5 градусов, а днем −8…−10 градусов. Также возможен снег.
Ночью 2 января обещают −16…−18 градусов, а днем −12…−14 градусов. Снег пройдет примерно в полночь.
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