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Происшествия

В Барнауле маршрутка въехала в забор частного дома

В Барнауле маршрутка № 144 съехала с дороги и влетела в забор частного дома.

В Барнауле маршрутка въехала в забор частного дома
В Барнауле маршрутка въехала в забор частного дома
Инцидент Барнаул

Инцидент случился вечером 29 декабря.

«Вчера в 18:30 на пересечении улиц Смирнова — С. Западная произошло ДТП с участием маршрутки № 144. Газель снесла ограждение, и влетел в забор частного дома», — рассказала очевидец Инцидент Барнаул.

Как сообщили свидетели, водитель «несся как будто он один на дороге».

Ранее в Барнауле маршрутка № 77 и трамвай № 7 столкнулись на пересечении улиц Аванесова и Ломоносова, пострадали шесть человек.

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