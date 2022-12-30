В Барнауле маршрутка въехала в забор частного дома

Инцидент случился вечером 29 декабря.
«Вчера в 18:30 на пересечении улиц Смирнова — С. Западная произошло ДТП с участием маршрутки № 144. Газель снесла ограждение, и влетел в забор частного дома», — рассказала очевидец Инцидент Барнаул.
Как сообщили свидетели, водитель «несся как будто он один на дороге».
Ранее в Барнауле маршрутка № 77 и трамвай № 7 столкнулись на пересечении улиц Аванесова и Ломоносова, пострадали шесть человек.
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