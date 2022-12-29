Таксист протащил по дороге 90-летнюю бабушку и скрылся

Водитель такси протащил по дороге 90-летнюю пенсионерку и скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел в Волжском Волгоградской области.

Водитель такси Renault Logan не заметил, что покидающая машину пассажирка зацепилась верхней одеждой за дверь, и тронулся с места.

Пожилая женщина упала и получила травмы, пишет Газета.Ru. Пассажирку доставили в больницу с переломами. Водитель такси скрылся с места ДТП, однако позже его нашли и задержали сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее таксист сбил подростка на пешеходном переходе в Барнауле.