Таксист протащил по дороге 90-летнюю бабушку и скрылся

Инцидент произошел в Волжском Волгоградской области.
Водитель такси Renault Logan не заметил, что покидающая машину пассажирка зацепилась верхней одеждой за дверь, и тронулся с места.
Пожилая женщина упала и получила травмы, пишет Газета.Ru. Пассажирку доставили в больницу с переломами. Водитель такси скрылся с места ДТП, однако позже его нашли и задержали сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее таксист сбил подростка на пешеходном переходе в Барнауле.
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