30 декабря
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Потребитель

Взносы на капремонт в Алтайском крае вырастут на 50% в 2023 году

Как и предполагал altapress.ru, власти региона существенно, почти на 50%, увеличили взносы на капремонт для собственников квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах. В краевом Фонде капремонта объяснили повышение нехваткой средств на проведение работ. Новые взносы действуют с 1 января 2023 года, следует из постановления правительства Алтайского края.

Капремонт кровли в Барнауле на ул. Советской, 6.
Капремонт кровли в Барнауле на ул. Советской, 6.
fkr22.ru

Насколько повысили взносы

Взносы на капремонт ввели в 2014 году — чтобы решить проблему износа многоквартирных домов. В 2015—2016 годах размер взносов сохраняли на стартовом уровне.

С 2017 года их ежегодно или почти ежегодно увеличивали. Но обычно незначительно: например, в 2017-м и 2018-м — на 23−29 копеек, то есть на несколько процентов.

В 2022 году они возросли на 6,2%. В 2023-м — на 46,6%, то есть почти в 1,5 раза.

С чем связано повышение

В ходе обсуждения вопроса в краевом парламенте отметили, что размер взноса в Алтайском крае — один из самых низких в России. А с учетом роста цен на стройматериалы сметы на ремонт выросли за последние несколько лет в 1,5−2 раза.

Глава минстроя Иван Гилев назвал дефицит средств в Фонде капремонта основной проблемой в реализации программы капремонта. Комментируя уже принятое правительством края решение, в самом Фонде тоже сообщили о нехватке денег.

«Установленный минимальный размер взносов в Алтайском крае не покрывает ежегодную потребность в финансировании программы капремонта. Необходимость увеличения размера взносов, исходя из показателей финансовой обеспеченности проведения капитального ремонта, является экономически обоснованной», — объяснила пресс-служба Фонда капремонта Алтайского края.

В Барнауле проверили капремонт многоквартирных домов.
В Барнауле проверили капремонт многоквартирных домов.
barnaul.org

И вот новые размеры взносов.

Минимальный размер взноса на капремонт в 2023 году

(за 1 кв. метр общей площади помещения)

Характеристики зданий До 1 января 2023 года С 1 января 2023 года

Насколько

повысился
Кирпичные, монолитные, блочные и панельные дома до 4 этажей включительно 6,63 рублей 9,92 рублей +3,29 рублей, или +49,6%
Деревянные дома и дома смешанных конструкций до 4 этажей включительно 7,31 рублей 10,94 рублей +3,63 рублей, или +49,6%
Многоквартирные дома в 5 этажей и выше 5,96 рублей 8,92 рублей +2,96 рублей,
или +49,6%

Источник: постановления правительства Алтайского края № 513 (2021 год) и № 517 (2022).

Начисления с учетом новых взносов мы увидим в февральской квитанции.

Напомним, в 2022 году дважды повысили тарифы на услуги ЖКХ. Рост тарифа на тепловую энергию и сильные морозы стали причиной того, что у жителей Барнаула сильно вырос декабрьский счет за отопление.

В то же время в январе-сентябре 2022 года реальные денежные доходы населения края составили 96,7% к январю-сентябрю предыдущего года — то есть просели на 3,3%, по данным Алтайкрайстата.

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