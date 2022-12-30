Взносы на капремонт в Алтайском крае вырастут на 50% в 2023 году

Насколько повысили взносы
Взносы на капремонт ввели в 2014 году — чтобы решить проблему износа многоквартирных домов. В 2015—2016 годах размер взносов сохраняли на стартовом уровне.
С 2017 года их ежегодно или почти ежегодно увеличивали. Но обычно незначительно: например, в 2017-м и 2018-м — на 23−29 копеек, то есть на несколько процентов.
В 2022 году они возросли на 6,2%. В 2023-м — на 46,6%, то есть почти в 1,5 раза.
С чем связано повышение
В ходе обсуждения вопроса в краевом парламенте отметили, что размер взноса в Алтайском крае — один из самых низких в России. А с учетом роста цен на стройматериалы сметы на ремонт выросли за последние несколько лет в 1,5−2 раза.
Глава минстроя Иван Гилев назвал дефицит средств в Фонде капремонта основной проблемой в реализации программы капремонта. Комментируя уже принятое правительством края решение, в самом Фонде тоже сообщили о нехватке денег.
«Установленный минимальный размер взносов в Алтайском крае не покрывает ежегодную потребность в финансировании программы капремонта. Необходимость увеличения размера взносов, исходя из показателей финансовой обеспеченности проведения капитального ремонта, является экономически обоснованной», — объяснила пресс-служба Фонда капремонта Алтайского края.
И вот новые размеры взносов.
Минимальный размер взноса на капремонт в 2023 году
(за 1 кв. метр общей площади помещения)
|Характеристики зданий
|До 1 января 2023 года
|С 1 января 2023 года
|
Насколько
повысился
|Кирпичные, монолитные, блочные и панельные дома до 4 этажей включительно
|6,63 рублей
|9,92 рублей
|+3,29 рублей, или +49,6%
|Деревянные дома и дома смешанных конструкций до 4 этажей включительно
|7,31 рублей
|10,94 рублей
|+3,63 рублей, или +49,6%
|Многоквартирные дома в 5 этажей и выше
|5,96 рублей
|8,92 рублей
|+2,96 рублей,
или +49,6%
Источник: постановления правительства Алтайского края № 513 (2021 год) и № 517 (2022).
Начисления с учетом новых взносов мы увидим в февральской квитанции.
Напомним, в 2022 году дважды повысили тарифы на услуги ЖКХ. Рост тарифа на тепловую энергию и сильные морозы стали причиной того, что у жителей Барнаула сильно вырос декабрьский счет за отопление.
В то же время в январе-сентябре 2022 года реальные денежные доходы населения края составили 96,7% к январю-сентябрю предыдущего года — то есть просели на 3,3%, по данным Алтайкрайстата.
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