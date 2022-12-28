То в жар, то в холод. Почему коммунальные платежи резко взлетели вверх, возмутив барнаульцев

Первым, кто сообщил о резко подскочивших ценах, стала подписчица группы «Барнаул 22». Она рассказала, что за отопление квартиры в 40 кв. м вынуждена платить 4,3 тыс. рублей. Всего же коммуналка составила почти в 7,5 тыс. рублей.
«Такого не было в самые холодные зимы!» — возмущается жительница Барнаула.
Остальные барнаульцы поддержали ее в комментариях и рассказали о похожей ситуации. У многих счета перевалили за 8 тыс. рублей.
«Квартира — 54 кв. м, за отопление плачу 4 тыс. рублей, квитанция — 8,3 тыс. рублей».
«Как жить при авансе 12 тыс. рублей, если коммуналка почти 8!»
«А сказали, Европа замерзает, люди дровами топятся».
«Нас еще в пятницу порадовали. Квартира 59 кв. м, за ЖКУ — 7,3 тыс. рублей, из которых 5 тыс. — за отопление».
К слову, с отоплением в Барнауле тоже было не все гладко. В начале отопительного сезона некоторые жители были вынуждены сидеть без тепла в связи с коммунальными авариями.
Так, на улицах Танковая, Литейная, Кузневная и Западна в мае лопнула труба, лишив барнаульцев отопления.
У других ситуация обратная — топят слишком сильно.
«Все окна в доме открыты, батареи перекрываем, стояки жарят так, что в -30 дышать нечем», — поделилась жительница Барнаула.
Особенно заметно вырос платеж за отопление. Это связано, в том числе, с резко начавшимися морозами в конце ноября — начале декабря. Тогда пришлось оперативно повышать температуру в домах барнаульцев, рассказали в СГК.
«Чтобы обеспечить домам необходимый объем тепла мы продолжаем повышать температуру теплоносителя в трубопроводах. С понедельника показатель вырос на 13 градусов — до 107 градусов», — сообщили в ведомстве.
За сутки станция ТЭЦ-2 использовала на 15% больше топлива — 4,8 тысяч тонн.
Также с 1 декабря управление по тарифам увеличило цену тепловой энергии. У «Барнаульской генерации» цена возросла с 2241,44 рублей за 1 Гкал до 2488,01 рублей.
В связи с морозами вырос спрос на услугу отопления. Вместо 0,73 Гкал по итогам ноября стало 1,8 Гкал в декабре.
В целом же повышение тарифов на большинство жилищно-коммунальных услуг с 1 декабря и стало основной причиной роста счета:
- Холодное водоснабжение — 26,6 рублей за «куб»;
- Водоотведение — 23,3 рубля;
- Электроэнергия — 4,15 рублей за кВт/ч;
- Обращение с ТКО — 71,61 рублей.
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