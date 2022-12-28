То в жар, то в холод. Почему коммунальные платежи резко взлетели вверх, возмутив барнаульцев

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У кого больше?

Первым, кто сообщил о резко подскочивших ценах, стала подписчица группы «Барнаул 22». Она рассказала, что за отопление квартиры в 40 кв. м вынуждена платить 4,3 тыс. рублей. Всего же коммуналка составила почти в 7,5 тыс. рублей.

«Такого не было в самые холодные зимы!» — возмущается жительница Барнаула.

Остальные барнаульцы поддержали ее в комментариях и рассказали о похожей ситуации. У многих счета перевалили за 8 тыс. рублей.

«Квартира — 54 кв. м, за отопление плачу 4 тыс. рублей, квитанция — 8,3 тыс. рублей». «Как жить при авансе 12 тыс. рублей, если коммуналка почти 8!» «А сказали, Европа замерзает, люди дровами топятся». «Нас еще в пятницу порадовали. Квартира 59 кв. м, за ЖКУ — 7,3 тыс. рублей, из которых 5 тыс. — за отопление».