28 декабря
﻿
Потребитель

То в жар, то в холод. Почему коммунальные платежи резко взлетели вверх, возмутив барнаульцев

Барнаульцы возмущены резким ростом счета за коммуналку. Вместо привычной суммы люди вынуждены платить по 5, 7 и даже 9 тыс. рублей. В чем причина таких изменений — в материале altapress.ru.

Отопление. Тепло. Батареи.
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com
1
У кого больше?

Первым, кто сообщил о резко подскочивших ценах, стала подписчица группы «Барнаул 22». Она рассказала, что за отопление квартиры в 40 кв. м вынуждена платить 4,3 тыс. рублей. Всего же коммуналка составила почти в 7,5 тыс. рублей.

«Такого не было в самые холодные зимы!» — возмущается жительница Барнаула.

Остальные барнаульцы поддержали ее в комментариях и рассказали о похожей ситуации. У многих счета перевалили за 8 тыс. рублей.

«Квартира — 54 кв. м, за отопление плачу 4 тыс. рублей, квитанция — 8,3 тыс. рублей».

«Как жить при авансе 12 тыс. рублей, если коммуналка почти 8!»

«А сказали, Европа замерзает, люди дровами топятся».

«Нас еще в пятницу порадовали. Квартира 59 кв. м, за ЖКУ — 7,3 тыс. рублей, из которых 5 тыс. — за отопление».

Счета за коммунальные услуги
Счета за коммунальные услуги
Барнаул 22
2
Отопление в Барнауле

К слову, с отоплением в Барнауле тоже было не все гладко. В начале отопительного сезона некоторые жители были вынуждены сидеть без тепла в связи с коммунальными авариями.

Так, на улицах Танковая, Литейная, Кузневная и Западна в мае лопнула труба, лишив барнаульцев отопления.

У других ситуация обратная — топят слишком сильно.

«Все окна в доме открыты, батареи перекрываем, стояки жарят так, что в -30 дышать нечем», — поделилась жительница Барнаула.

3
В морозы

Особенно заметно вырос платеж за отопление. Это связано, в том числе, с резко начавшимися морозами в конце ноября — начале декабря. Тогда пришлось оперативно повышать температуру в домах барнаульцев, рассказали в СГК.

«Чтобы обеспечить домам необходимый объем тепла мы продолжаем повышать температуру теплоносителя в трубопроводах. С понедельника показатель вырос на 13 градусов — до 107 градусов», — сообщили в ведомстве.

За сутки станция ТЭЦ-2 использовала на 15% больше топлива — 4,8 тысяч тонн.

Отопление. Тепло. Батареи.
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com
4
Повышенные тарифы

Также с 1 декабря управление по тарифам увеличило цену тепловой энергии. У «Барнаульской генерации» цена возросла с 2241,44 рублей за 1 Гкал до 2488,01 рублей.

В связи с морозами вырос спрос на услугу отопления. Вместо 0,73 Гкал по итогам ноября стало 1,8 Гкал в декабре.

5
Рост цен за ЖКУ

В целом же повышение тарифов на большинство жилищно-коммунальных услуг с 1 декабря и стало основной причиной роста счета:

  • Холодное водоснабжение — 26,6 рублей за «куб»;
  • Водоотведение — 23,3 рубля;
  • Электроэнергия — 4,15 рублей за кВт/ч;
  • Обращение с ТКО — 71,61 рублей.
Налоги. Деньги.
Налоги. Деньги.
Pixabay.com

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость