Барнаульцы негодуют: в некоторых домах до сих пор нет отопления

Отопления до сих пор нет в жилых на улицах Танковая, Литейная, Кузневная и Западная, пожаловались барнаульцы, пишет « Барнаул 22 ».

Жители отчаялись в их домах по-прежнему нет тепла. Связано это с тем, что в мае лопнула труба.

По поручению Железнодорожной администрации начался ремонт, однако его так и не закончили.

Самостоятельно починить трубу горожане не могут. На месте работ проходит проходит силовой кабель.

«Люди мерзнут, в домах холод, у многих дети», — рассказывают они.

Нет тепла и в доме на ул. 4-ая Западная. Один из жителей отмечает, что температура не соответствует нормативной. Это связано с тем, что центральное отопление до сих пор не подключили.

Барнаулец неоднократно обращался в УК с просьбой включить отопление. Однако, утверждает он, ему отказывали под различными предлогами.

Напомним, отопительный сезон в краевой столице начался 22 сентября.