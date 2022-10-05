Барнаульцы негодуют: в некоторых домах до сих пор нет отопления

Жители отчаялись в их домах по-прежнему нет тепла. Связано это с тем, что в мае лопнула труба.
По поручению Железнодорожной администрации начался ремонт, однако его так и не закончили.
Самостоятельно починить трубу горожане не могут. На месте работ проходит проходит силовой кабель.
«Люди мерзнут, в домах холод, у многих дети», — рассказывают они.
Нет тепла и в доме на ул. 4-ая Западная. Один из жителей отмечает, что температура не соответствует нормативной. Это связано с тем, что центральное отопление до сих пор не подключили.
Барнаулец неоднократно обращался в УК с просьбой включить отопление. Однако, утверждает он, ему отказывали под различными предлогами.
Напомним, отопительный сезон в краевой столице начался 22 сентября.