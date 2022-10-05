5 октября
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Жизнь

Барнаульцы негодуют: в некоторых домах до сих пор нет отопления

Отопления до сих пор нет в жилых на улицах Танковая, Литейная, Кузневная и Западная, пожаловались барнаульцы, пишет «Барнаул 22».

Отопление. Тепло. Батареи.
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com

Жители отчаялись в их домах по-прежнему нет тепла. Связано это с тем, что в мае лопнула труба.

По поручению Железнодорожной администрации начался ремонт, однако его так и не закончили.

Самостоятельно починить трубу горожане не могут. На месте работ проходит проходит силовой кабель.

«Люди мерзнут, в домах холод, у многих дети», — рассказывают они.

Нет тепла и в доме на ул. 4-ая Западная. Один из жителей отмечает, что температура не соответствует нормативной. Это связано с тем, что центральное отопление до сих пор не подключили.

Барнаулец неоднократно обращался в УК с просьбой включить отопление. Однако, утверждает он, ему отказывали под различными предлогами.

Напомним, отопительный сезон в краевой столице начался 22 сентября.

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