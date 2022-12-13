Скульптуры и игрушки. Как Барнаул готовят к Новому году: фоторепортаж

Ранее мы рассказывали, кто еще может поздравить барнаульцев, кроме Деда Мороза и Снегурочки.
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Не знаем, как у вас, а у Барнаула новогоднее настроение уже есть. Как украсили город — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.
Ранее мы рассказывали, кто еще может поздравить барнаульцев, кроме Деда Мороза и Снегурочки.
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