Спектакли для детей на Новый год-2019 в театрах Барнаула

В барнаульских театрах идут репетиции новогодних спектаклей. В этом году представлений во Дворце спорта не будет, так что за все новогодние волшебства для детей отвечают театральные площадки. Часть спектаклей будут классическими, но есть и сюрпризы.

Морозко

В театре кукол «Сказка» в Новый год-2019 представят классическую новогоднюю историю — «Морозко». Это спектакль по мотивам русской народной сказки. Морозко — зимний чародей, который испытывает и награждает каждого по его делам и словам. К нему-то и попадают добрая, трудолюбивая падчерица, а потом ее ленивая и вредная сестрица. Каждая из них получает то, что заслуживает.

Перед началом спектакля зрителей ждет традиционная интермедия у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Расписание в Афише.

12 месяцев

В зимнем лесу. СС0

В театре драмы также классика, правда, на новый лад — спектакль «12 месяцев». В течение всего года месяцы идут один за другим и никогда не встречаются. Но люди говорят, что однажды на свете жила девочка, которая видела все 12 месяцев сразу. О том, как и почему это произошло, можно узнать в этой новогодней сказке.

Режиссер Максим Астафьев насытил классическую советскую пьесу актуальными мотивами и приметами, способными вызвать интерес у подрастающего поколения сегодня. Расписание в Афише.

Царские Елки

Новый год. Букет. СС0.

Театральный центр ЧУДИКIDS (ул. Власихинская, 81) готовит представление «Царские елки». В фойе перед сказкой гостей ждет фотозона с зеркальными человечками, хороводы и игры вокруг елки.

В спектакле участвуют любимые герои — Русалочка, краб Себастьян, колдунья Урса, Дед Мороз и Снегурочка. В финале праздника гостей ждет шоу гигантских мыльных пузырей Ольги Моруновой. Расписание в Афише.

Аладдин

Репетиции спектакля «Аладдин» в музыкальном театре. Анна Зайкова.

В музыкальном театре решили в разгар зимы перенесли зрителя в горячую восточную атмосферу. Здесь ставят спектакль «Аладдин».

Однажды в руки доброго и отважного юноши попала волшебная лампа, а с ней в придачу — самый настоящий джинн. Оказывается, он не всегда томился в старой медной лампе. Сотни лет назад Джинн был звездочетом и служил славному султану Сулейману.

Вероломный визирь Хашим захватил власть над огнем, сверг с трона султана и заточил звездочета в лампу. Аладдину предстоит спасти султана, его красавицу-дочь Амину и всю страну.

Фишками новой постановки станут полет на ковре-самолете и 3D-хор. Расписание в Афише.

Удивительное путешествие кролика Эдварда

«Удивительные приключения кролика Эдварда». МТА.

Молодежный театр Алтая решил отпраздновать Новый год по-европейски. Здесь поставят сказку Кейт ДиКамилло «Удивительное приключение кролика Эдварда».

Однажды бабушка Пелегрина подарила внучке Абилин игрушечного кролика. Абилин обожала его, целовала и наряжала, а кролик никого, кроме себя, не любил.

Как-то Абилин вместе с родителями отправилась в морское путешествие, и кролик Эдвард, упав за борт, оказался на самом дне океана. Старый рыбак выловил его и принес жене.

Потом кролик попадал в руки разных людей — добрых и злых, благородных и коварных. На долю Эдварда выпало множество испытаний, и он учился отвечать любовью на любовь. Расписание в Афише.