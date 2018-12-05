В Барнауле ставят новогодний спектакль с 3D-хором и полетами на ковре

Главный режиссер Музыкального театра Алтайского края Константин Яковлев ставят новогоднюю сказку «Аладдин», которая станет сюрпризом не только для детей, но и для взрослых: спектакль обещает быть высокотехнологичным и по-настоящему мультипликационным.

Сюжет

По сюжету сказка начинается в современном мире. В руки Аладдина попадает лампа с джинном, он рассказывает, что сотни лет назад служил звездочетом у султана Сулеймана, но вероломный визирь Хашим захватил власть в стране и заточил звездочета в лампу. На ковре-самолете — своеобразной машине времени — Аладдин возвращается в прошлое, чтобы восстановить справедливость.

Главный герой тратит свои желания не на «какие-то айфоны», а на исправления ошибок, чтобы сделать мир более прекрасным. Эта сказка очень актуально звучит сейчас, считает Яковлев: она призывает глобальнее мыслить, искреннее любить и позволяет говорить о больших ценностях с самыми маленькими зрителями.

Ковер

Главной фишкой постановки станет полет главных героев на ковре-самолете. Специально для этого в музыкальном театре придумали новую конструкцию, ее автор — художник-постановщик Алена Муравьева.

В основе идеи подъемного механизма — обыкновенные детские качели. «Похожие технологии были еще в театре Древней Греции. Мы просто про них первыми вспомнили, усовершенствовали и воплотили в жизнь», — говорит Константин Яковлев.

Обычно полеты в театре предполагают сложную систему тросов, в том числе страховочных, которые все равно видят зрители. Конструкция для сказки «Аладдин» позволяет поднимать планшет сцены и двигать ковер-самолет вправо-влево без дополнительных тросов и опор, так что у зрителя будет абсолютная иллюзия полета.

Яковлев уверяет, что высота полета на ковре будет безопасна для актеров, хотя для зрителя, благодаря разным эффектам, все будет казаться масштабнее, чем есть на самом деле.

Исполнитель главной роли Насими Нариманов говорит, что очень любил мультфильмы про Аладдина и часто хотел оказаться на его месте, поэтому обрадовался, узнав, что ему выпала такая роль. «Хотя это будет непросто — летать, почти ничего не видя в сценическом свете, и петь одновременно», — говорит Насими.

3D-эффект

Еще одна новинка постановки — «закадровый хор». Артисты хора будут находиться не только на сцене, часть группы окажется за кулисами. Таким образом, режиссер постарается создать настоящий звуковой 3D-эффект многоголосья. Мелодичные восточные композиции сочинил композитор Евгений Загот.

Декорации для спектакля — очертания сказочного восточного города — сделали абсолютно белыми. На них в течение спектакля будут всевозможные видеопроекции, способные погрузить зрителя в настоящую сказку: Константин Яковлев добивается того, чтобы картинка была мультипликационной.

Расписание спектакля «Аладдин» смотрите в Афише.