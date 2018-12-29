Выяснилось, что нужно сделать алтайскому жителю, чтобы его новогоднее желание исполнил губернатор

По данным altapress.ru, на «Ёлку желаний», которая стояла в Кремле и с которой снял шарики губернатор Виктор Томенко, попали просьбы тех жителей Алтайского края, которые писали письма президенту России. То есть для того, чтобы получить шанс на исполнение своего желания, лучше писать сразу главе государства.