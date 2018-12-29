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Выяснилось, что нужно сделать алтайскому жителю, чтобы его новогоднее желание исполнил губернатор

По данным altapress.ru, на «Ёлку желаний», которая стояла в Кремле и с которой снял шарики губернатор Виктор Томенко, попали просьбы тех жителей Алтайского края, которые писали письма президенту России. То есть для того, чтобы получить шанс на исполнение своего желания, лучше писать сразу главе государства.

Виктор Томенко снял пять шариков с "Ёлки желаний" в Кремле. 27 декабря 2018 года.
Виктор Томенко снял пять шариков с "Ёлки желаний" в Кремле. 27 декабря 2018 года.
www.instagram.com/gubernator_tomenko

Виктор Томенко снял шарики с ёлки 27 декабря перед заседанием Госсовета, посвященным Году волонтерства. Добровольцы предложили ему выбрать от одного до пяти шариков, к которым были прикреплены желания жителей края, которые в силу обстоятельств в чем-то нуждаются. На листочках указали собственно желание, имя человека и его телефон. Губернатор взял все пять шаров.

В своем Инстаграме глава региона рассказал, что среди желаний были скутер для инвалидов, поездка в Санкт-Петербург, спальная система для больных ДЦП, запись сказок для слепых детей.

Томенко пообещал, что до 13 января все пять просьб будут выполнены.

Всего, писали «Известия», в Кремле стояли две ёлки: федеральная и региональная — для чиновников соответствующего уровня.

Одной из первых игрушку сняла вице-премьер России Татьяна Голикова. Внутри нее находилось желание, которое загадала 16-летняя девушка из Архангельской области — она мечтает встретиться с актером Александром Петровым.

Оказалось, что по пять шаров сняли вовсе не все губернаторы. Например, глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Москвы Сергей Собянин взяли на себя по три желания, а глава Крыма Сергей Аксенов — четыре.

Пока не ясно, станет ли акция традиционной.

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