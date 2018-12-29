Выяснилось, что нужно сделать алтайскому жителю, чтобы его новогоднее желание исполнил губернатор

Виктор Томенко снял шарики с ёлки 27 декабря перед заседанием Госсовета, посвященным Году волонтерства. Добровольцы предложили ему выбрать от одного до пяти шариков, к которым были прикреплены желания жителей края, которые в силу обстоятельств в чем-то нуждаются. На листочках указали собственно желание, имя человека и его телефон. Губернатор взял все пять шаров.
В своем Инстаграме глава региона рассказал, что среди желаний были скутер для инвалидов, поездка в Санкт-Петербург, спальная система для больных ДЦП, запись сказок для слепых детей.
Томенко пообещал, что до 13 января все пять просьб будут выполнены.
Всего, писали «Известия», в Кремле стояли две ёлки: федеральная и региональная — для чиновников соответствующего уровня.
Одной из первых игрушку сняла вице-премьер России Татьяна Голикова. Внутри нее находилось желание, которое загадала 16-летняя девушка из Архангельской области — она мечтает встретиться с актером Александром Петровым.
Оказалось, что по пять шаров сняли вовсе не все губернаторы. Например, глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Москвы Сергей Собянин взяли на себя по три желания, а глава Крыма Сергей Аксенов — четыре.
Пока не ясно, станет ли акция традиционной.