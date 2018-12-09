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Теплый прием: Топ-5 аксессуаров для Нового года- 2019

Разбавить любой образ можно и нужной аксессуарами. Тем более, что в этом сезоне стилисты сделали всё, чтобы мы не замерзли. Какие аксессуары можно носить в 2019 году, а какие уже сейчас - расскажет altapress.ru

шопинг
шопинг
СС0

Сумки

Меховые сумки — новая тенденция этой зимы. Особенно интересно смотрится цветной мех: розовый, синий, бордовый. Такую сумку можно использовать как повседневно, так и в праздники.

Меховая сумка
Меховая сумка
www.vogue.ru
Меховая сумка
Меховая сумка
www.vogue.ru
Меховая сумка
Меховая сумка
www.vogue.ru

Перчатки

Чтобы сохранить красоту рук зимой необходимо их закрывать. Перчатки помогут в этом как нельзя лучше. И тут можно пойти на эксперимент. Замша, стразы или кружево — то что нужно. Важно помнить, что этот элемент гардероба дополнение к шапке, шарфу и сумке, но он может быть ярким.

яркие перчатки
яркие перчатки
www.vogue.ru

Украшения

Громоздкие перстни, серьги и ожерелья не согреют. Но тенденция «как можно больше» сохраняется. Массивные украшения однозначно привлекут внимание. И к тем местам, на которых они смогут расположиться: шея, зона декольте, руки, и к вашему образу.

Украшения
Украшения
www.vogue.ru
Украшения
Украшения
www.vogue.ru
Украшения
Украшения
www.vogue.ru
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