Теплый прием: Топ-5 аксессуаров для Нового года- 2019

Сумки
Меховые сумки — новая тенденция этой зимы. Особенно интересно смотрится цветной мех: розовый, синий, бордовый. Такую сумку можно использовать как повседневно, так и в праздники.
Перчатки
Чтобы сохранить красоту рук зимой необходимо их закрывать. Перчатки помогут в этом как нельзя лучше. И тут можно пойти на эксперимент. Замша, стразы или кружево — то что нужно. Важно помнить, что этот элемент гардероба дополнение к шапке, шарфу и сумке, но он может быть ярким.
Украшения
Громоздкие перстни, серьги и ожерелья не согреют. Но тенденция «как можно больше» сохраняется. Массивные украшения однозначно привлекут внимание. И к тем местам, на которых они смогут расположиться: шея, зона декольте, руки, и к вашему образу.