Тест. Какой вы Дед Мороз?

Ранее altapress.ru писал, что в российский Дед Мороз приезжал в Барнаул. Здесь он встретился в барнаульским Дедом Морозом, посетил Нагорный парк и детские дома.
18 ноября — День рождения Деда Мороза. В разных странах существуют свои волшебные старички, которые приносят подарки. Предлагаем пройти тест и узнать, каким бы Дедом Морозом были вы.
Ранее altapress.ru писал, что в российский Дед Мороз приезжал в Барнаул. Здесь он встретился в барнаульским Дедом Морозом, посетил Нагорный парк и детские дома.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter