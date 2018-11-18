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Тест. Какой вы Дед Мороз?

18 ноября — День рождения Деда Мороза. В разных странах существуют свои волшебные старички, которые приносят подарки. Предлагаем пройти тест и узнать, каким бы Дедом Морозом были вы.

Встреча главного российского Деда Мороза в Барнауле. 2018 год.
Встреча главного российского Деда Мороза в Барнауле. 2018 год.
Анна Зайкова.

Ранее altapress.ru писал, что в российский Дед Мороз приезжал в Барнаул. Здесь он встретился в барнаульским Дедом Морозом, посетил Нагорный парк и детские дома.

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