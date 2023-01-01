Ура, Новый год 2023! Веселые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Новым годом 2023 в прозе
Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы этот год подарил много поводов для радости и счастливых моментов. Пусть сбудутся заветные желания, пусть во всех делах вам сопутствует удача! Оставьте все невзгоды позади и в эту новогоднюю ночь поверьте в чудо. Ведь когда во что-то веришь, оно обязательно сбывается!
Поздравляю вас с Новым годом! Пусть 2023-й принесет все, о чем вы мечтаете, и немного больше. Пусть уходит все плохое с последним ударом курантов. Новый год — это старт для новых начинаний и возможностей. Пусть мечты станут реальными и доступными, а начинания — реализованными!
С Новым годом! Пусть этот год принесет нам только все самое лучшее. Пусть нам сопутствуют удача, успех и везенье. Желаю всем крепкого здоровья, настоящего счастья и хорошего настроения. Пусть нас всегда окружают любимые люди. И все, что загадано под бой курантов, обязательно сбудется.
Поздравления с Новым годом 2023 в стихах
Примите наши поздравления!
Желаем радости, тепла,
Улыбок, радости, веселия,
Пусть будет жизнь любви полна!
Пусть счастьем светятся минуты,
Желаю верности родных,
Достатка в доме и уюта,
Чтоб жить в кругу лишь дорогих!
Пусть Новый год приносит счастье,
Печаль оставьте позади,
Пускай уходят все ненастья,
Ведь с ними вам не по пути!
В Новый год желаю очень
Обновления во всем.
Чтоб счастливей и успешней
Становились с каждым днем.
Много радости, везения,
Огонька всегда в глазах.
Пусть везет вам очень сильно
В личной жизни и делах!
Пусть опустится снежинка
Легкой звездочкой в ладонь.
Пусть она теперь исполнит
Вам желаний миллион.
В Новый год легко поверить
В волшебство и чудеса.
Пусть они все станут явью,
Радость пусть зажгут в глазах!
Поздравления с Новым годом 2023 в смс
Легкой, праздничной снежинкой
Счастье в жизнь пускай придет.
Чистым, свежим, как росинка,
Станет добрый Новый год!
Пусть подарит он успехи,
В каждом деле, что ни взять,
Много радости и смеха,
Столько, что не описать!
Желаю счастья в Новый год.
Пусть он удачу принесет,
Любовью души пусть согреет,
Улыбок, смеха не жалеет.
Сердца наполнит добротой,
Подарит встречу пусть с мечтой,
Надежды крылья распахнет,
Добро и мир нам принесет.
Поздравляем с Новым годом,
Пусть исполнятся мечты!
Чтоб богатства было много,
Смеха, радости, любви,
Звон бокалов пусть наполнит
Счастьем этот новый год,
И прекрасные подарки
Дед Мороз вам принесет!
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!