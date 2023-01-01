Ура, Новый год 2023! Веселые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы этот год подарил много поводов для радости и счастливых моментов. Пусть сбудутся заветные желания, пусть во всех делах вам сопутствует удача! Оставьте все невзгоды позади и в эту новогоднюю ночь поверьте в чудо. Ведь когда во что-то веришь, оно обязательно сбывается!

Поздравляю вас с Новым годом! Пусть 2023-й принесет все, о чем вы мечтаете, и немного больше. Пусть уходит все плохое с последним ударом курантов. Новый год — это старт для новых начинаний и возможностей. Пусть мечты станут реальными и доступными, а начинания — реализованными!