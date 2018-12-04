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В Барнауле начали монтировать главную новогоднюю елку

На площади Сахарова в Барнауле начали устанавливать новогоднюю ель, которую купили в прошлом году, пишет официальный сайт города.

Монтаж главной городской елки.
Монтаж главной городской елки.
Анна Зайкова, altapress.ru

Рабочие смонтировали первый ярус металлической конструкции и приступили ко второму. На каркас прикрепят искусственную хвою, елку украсят, смонтируют мультиколорную подсветку, которая позволяет моделировать различные графические рисунки.

На новогодней площадке традиционно возведут большие снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, ледяные барельефы. Для детей сделают четыре маленькие ледяные горки и одну среднюю.

Кроме того, городок оформят иллюминацией, на входных узлах у театра Драмы будет световой потолок, на других входах — с улиц Димитрова и Мерзликина — ледяные башни с подсветкой. Также площадку украсят скульптуры.

Всего на строительство городка и изготовление фигур для его украшения планируют израсходовать 550 кубометров льда.

Также впервые в этом году к празднику украсят пешеходную улицу Мало-Тобольскую. Кроме елки там сделают снежный городок, установят ледовые фигуры и украсят территорию праздничной иллюминацией.

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