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Новый год

В Барнауле продают самые дорогие новогодние елки в России

Живые новогодние елки в России за год подорожали почти на 10%, при этом самые дорогие продают в Барнауле, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сервис «Авито».

Креативная елка.
Креативная елка.
Источник: https://myaltai.com

Аналитики оценили спрос на елки по всей стране в категориях «натуральные» и «искусственные», а также изучили среднюю цену по городам.

«В среднем по стране в преддверии Нового года покупка искусственной елки обойдется россиянам на 41% дороже, чем живой. За год оба варианта выросли в цене: искусственная подорожала на 5%, а живая — на 9%", — рассказали в «Авито».

Дороже всего живые елки продают в Барнауле — 1,817 тыс. рублей и Москве (1,544 тысячи).

Также высокие цены на елочки в Новосибирске (1,471 тыс. рублей), Волгограде (1,434) и Ростове-на-Дону (1,429).

Самые низкие цены в Тольятти (631 рубль), Омске (642), Ижевске (669), Екатеринбурге (695) и Ульяновске (709).

Средняя цена искусственной елки в России — 1,769 тыс. рублей, живой — 1,253 тысячи.

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