В чем встречать год Собаки

Платье. Девушки. Новый год. Фото : Pinterest.com. Желтое платье. Девушка. Фото : CC0. Платье. Девушки. Новый год. Фото : Pinterest.com. Платье. Девушки. Новый год. Фото : Pinterest.com. Платье. Девушки. Новый год. Фото : Pinterest.com. Платье. Девушки. Новый год. Фото : Pinterest.com.

Так как 2018 год — год Желтой Земляной Собаки, можно выбирать все оттенки желтого. Так же главными цветами станут черный, оранжевый и золотой. Желтый отлично сочетается с зеленым, красным и оранжевым.

Даже самый обычный наряд, в Новый год-2018 можно добавить блестящие ремешки, банты, ожерелья.

Собака любит свободу движения, а значит одежда должна быть несковывающей, комфортной, но не лишенной изящества. Как пример: длинное вечернее платье простого кроя из необычной ткани.

Платье на Новый год-2018 должно быть сдержанным и не сильно карнавальным. Элегантные английские наряды в стиле монарших особ Британии будут прекрасным вариантом для новогодней ночи или корпоратива.

В этом году модные эксперты советуют надеть платья вечерних фасонов — новогодние платья с открытой спиной, платья в пол, с корсетом, в паетках и со стразами.

Для мужчин лучшим нарядом на Новый год-2018 будет что-то консервативное. Для неформальной вечеринки можно надеть уютный свитер с зимней аппликацией. Но для фуршета стоит выбрать строгий костюм или блейзер. Если фуршет не слишком официальный, то мужчинам подойдет пиджак одного из цветов наступающего года (например, бежевый верблюжий) или неформальный жакет.