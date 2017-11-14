В какой одежде встречать Новый год-2018 по знакам зодиака

2018 год пройдет под знаком Желтой Земляной Собаки. Основные цвета Нового года-2018 — желтый, коричневый, черный и их оттенки. Чтобы привлечь удачу, одежду для Нового года-2018 стоит подбирать не только по цвету, но и по знаку зодиака.
В чем встречать Новый год-2018 Рыбе, Раку, Скорпиону
Представителям водной стихии — Рыбам, Ракам, Скорпионам — подойдут песочные и сиреневые оттенки, которые способны привлечь богатство, любовь и здоровье. Для водных знаков хорошо подойдет одежда из нескольких контрастных оттенков, с восточными или геометрическими принтами, пишет журнал "Фортуна".
Даже классический мужской костюм лучше всего дополнить чем-нибудь желтым: галстуком или ремнем.
Из украшений лучше всего надеть классику — золото или янтарь.
В чем встречать Новый год-2018 Деве, Тельцу, Козерогу
Земным знакам — Деве, Тельцу, Козерогу — можно надеть вещи бежевых, коричневых и золотистых цветов. В палитру входят цвета — графитовые, серые, терракотовые. Из тканей можно выбрать трикотаж, шелк и атлас. А в украшениях должны быть мотивы цветов, неба, зелени — все, что ассоциируется с прогулками на свежем воздухе.
Женщинам-Девам стоит подчеркнуть свою женственность и романтичность. Встречать праздник лучше в нежных, струящихся платьях в пол песочных оттенков.
В чем встречать Новый год-2018 Овну, Льву, Стрельцу
Знакам стихии Огня — Овнам, Львам и Стрельцам в Новый год 2018 стоит отдать предпочтение сдержанным бордовым и розовым тонам. Женщинам не следует надевать платья с корсетами, глубокими декольте и шлейфами.
В чем встречать Новый год-2018 Водолею, Близнецам, Весам
Воздушным знакам подойдут зеленые и голубые оттенки. Принты на одежде тоже лучше выбирать с тропическими и растительными орнаментами.
В качестве аксессуаров, Близнецам стоит выбрать парные браслеты из золота или другого желтого металла. Образ Водолеев прекрасно дополнят кружевные перчатки. А Весам нужно обратить внимание на блестящие, но не слишком яркие наряды.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.