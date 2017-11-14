В какой одежде встречать Новый год-2018 по знакам зодиака

В чем встречать Новый год-2018 Рыбе, Раку, Скорпиону

Представителям водной стихии — Рыбам, Ракам, Скорпионам — подойдут песочные и сиреневые оттенки, которые способны привлечь богатство, любовь и здоровье. Для водных знаков хорошо подойдет одежда из нескольких контрастных оттенков, с восточными или геометрическими принтами, пишет журнал "Фортуна".

Даже классический мужской костюм лучше всего дополнить чем-нибудь желтым: галстуком или ремнем.

Из украшений лучше всего надеть классику — золото или янтарь.