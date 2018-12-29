В Москве на Красной площади и в «Зарядье» запретили фейерверки и алкоголь в Новый год

Во время празднования Нового года в центре Москвы будет действовать особый режим досмотра граждан, пишет «Интерфакс» со ссылкой на департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. Проносить алкогольные напитки и фейерверки запретят.

Во время массовых гуляний, которые продлятся с 31 декабря по 2 января, будет организовано девять основных и 16 дополнительных досмотровых зон, оборудованных металлодетекторами.

В число мест, где вводится этот режим досмотра, попали Красная и Манежная площади, улицы Тверская и Варварка, площадь Революции и парк «Зарядье».

В столице с 2000 года действует запрет на продажу и употребление спиртных напитков в ходе массовых мероприятий. Продажа алкоголя возможна только в ресторанах и барах, напомнил глава департамента региональной безопасности Владимир Черников:

Большая просьба к горожанам и гостям города, которые хотят встретить 2019 год на Красной площади — не приносите на площадь пиротехническую продукцию. Это также запрещено. Запуск любой пиротехнической продукции в местах массовых гуляний — потенциальная опасность для здоровья и жизни участников мероприятия.

Чиновник также напомнил, что в 2001 году запуск подобного фейерверка в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади уничтожил один из символов северной столицы — колесницу Славы на Арке главного штаба.

Напомним, что новогодний салют прогремит в Барнауле 29 декабря.