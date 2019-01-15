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В Татарстане выпустили эротический календарь с работницами завода в раздевалке

Крановый завод из Набережных Челнов показал в ВК часть своего календаря на 2019 год. Традиционно, календарь на заводе выпустили с эротическим подтекстом. В съемках принимали участие сотрудники предприятия.

Календарь Набережночелнинского кранового завода на 2019 год.
Календарь Набережночелнинского кранового завода на 2019 год.
https://nchkz.ru

Пока заводчане показали только три картинки календаря, а также ролик про съемки. Судя по первым кадрам, календарь обыгрывает некие рабочие процессы и призывает выполнять технику безопасности. Например, в сценке, разыгранной на страничке февраля, в женскую раздевалку пытаются пробраться молодые рабочие, а уборщица в это время льет на них сверху воду из ведра. «Береги голову от удара», — гласит слоган этой страницы.

На мартовской картинке показана девушка с обнаженной грудью, работающая за токарным станком. «При работе каждый раз думай о защите глаз», — призывает прекрасная станочница, которая прикрыла глаза защитными очками.

Этот календарь можно посмотреть не только в напечатанном виде, но и поглядеть на девушек с завода в виртуальной реальности. Скачав на телефон специальное приложение и наведя гаджет на изображение календаря, можно посмотреть видео, пишет Kazanfirst.ru.

Напомним, что накануне Нового года барнаульское предприятие «Тонар» также отпечатало эротический календарь с девушками в заводских цехах.

Кроме того, в декабре со своим традиционным эротическим календарем пользователей ВК познакомил интернет-провайдер «Авантел». Кстати, эта фирма в 2017 году сняла эротический календарь в Барнауле.

Календарь компании &quot;Авантел&quot; на 2019 год.
Календарь компании «Авантел» на 2019 год.
avantel.ru/
Календарь компании &quot;Авантел&quot; на 2019 год.
Календарь компании «Авантел» на 2019 год.
avantel.ru/
Календарь компании &quot;Авантел&quot; на 2019 год.
Календарь компании «Авантел» на 2019 год.
avantel.ru/
Календарь компании &quot;Авантел&quot; на 2019 год.
Календарь компании «Авантел» на 2019 год.
avantel.ru/
Календарь компании &quot;Авантел&quot; на 2019 год.
Календарь компании «Авантел» на 2019 год.
avantel.ru/
Календарь компании &quot;Авантел&quot; на 2019 год.
Календарь компании «Авантел» на 2019 год.
avantel.ru/
Календарь компании &quot;Авантел&quot; на 2019 год.
Календарь компании «Авантел» на 2019 год.
avantel.ru/
Календарь компании &quot;Авантел&quot; на 2019 год.
Календарь компании «Авантел» на 2019 год.
avantel.ru/
Календарь компании &quot;Авантел&quot; на 2019 год.
Календарь компании «Авантел» на 2019 год.
avantel.ru/
Календарь компании &quot;Авантел&quot; на 2019 год.
Календарь компании «Авантел» на 2019 год.
avantel.ru/
Календарь компании &quot;Авантел&quot; на 2019 год.
Календарь компании «Авантел» на 2019 год.
avantel.ru/
Календарь компании &quot;Авантел&quot; на 2019 год.
Календарь компании «Авантел» на 2019 год.
avantel.ru/
Календарь компании &quot;Авантел&quot; на 2019 год.
Календарь компании «Авантел» на 2019 год.
avantel.ru/
Календарь компании &quot;Авантел&quot; на 2019 год.
Календарь компании «Авантел» на 2019 год.
avantel.ru/
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