В Татарстане выпустили эротический календарь с работницами завода в раздевалке

Пока заводчане показали только три картинки календаря, а также ролик про съемки. Судя по первым кадрам, календарь обыгрывает некие рабочие процессы и призывает выполнять технику безопасности. Например, в сценке, разыгранной на страничке февраля, в женскую раздевалку пытаются пробраться молодые рабочие, а уборщица в это время льет на них сверху воду из ведра. «Береги голову от удара», — гласит слоган этой страницы.
На мартовской картинке показана девушка с обнаженной грудью, работающая за токарным станком. «При работе каждый раз думай о защите глаз», — призывает прекрасная станочница, которая прикрыла глаза защитными очками.
Этот календарь можно посмотреть не только в напечатанном виде, но и поглядеть на девушек с завода в виртуальной реальности. Скачав на телефон специальное приложение и наведя гаджет на изображение календаря, можно посмотреть видео, пишет Kazanfirst.ru.
Напомним, что накануне Нового года барнаульское предприятие «Тонар» также отпечатало эротический календарь с девушками в заводских цехах.
Кроме того, в декабре со своим традиционным эротическим календарем пользователей ВК познакомил интернет-провайдер «Авантел». Кстати, эта фирма в 2017 году сняла эротический календарь в Барнауле.