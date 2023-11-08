8 ноября
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Новый год

Вкусно проводить и сытно встретить. Какой стол накрыть на Новый год 2024

Символ 2024 года — Зеленый Деревянный Дракон. Он приносит власть, удачу и успех. Что нужно поставить на новогодний стол, а какие блюда лучше не есть вовсе, расскажет altapress.ru.

Блюда к новогоднему столу
Блюда к новогоднему столу
СС0.

Что обязательно нужно приготовить

  • Рыба и морепродукты — они считаются любимыми лакомствами мифического животного. Но, как настоящий хищник, Дракон порадуется и хорошо приготовленному мясу: говядине, свинине или индейке.
  • Подать к столу свежие фрукты, особенно апельсины — они олицетворяют изобилие. Восемь мандаринов, выложенные кругом или восьмиугольником на блюде, считаются символом бесконечности всех благ.
  • На десерт можно подавать блюда по новому рецепту – Дракон не чужд экспериментам.
  • Также нужно приготовить рис — он символизирует изобилие и богатство.
  • Обязательное условие для всех блюд — пряности. Если их не будет, огнедышащий Дракон просто не почувствует вкуса.
Пирог с мясом.
Пирог с мясом.
unsplash.com

Что нельзя есть в Новый год

  • Блюда из кролика и зайца — считается, что Дракону будет неприятно увидеть на столе животное, которое, согласно легенде, он спас.
  • Блюда из курицы — для символа года это слишком простая еда.
  • Консервы и полуфабрикаты — лучше заменить их на свежую натуральную еду. Сюда же относятся копченые колбасы, выпечка со сгущенкой и цукатами.
Украшения новогоднего стола.
Украшения новогоднего стола.
СС0.

Украшения для стола

Счастливыми цветами 2024 года по восточному календарю считают:

  • Золотой;
  • Серебряный;
  • Белый и все его оттенки (молочный, кремовый);
  • Серый (как теплый, так и холодный оттенок);
  • Алый и его оттенки;
  • Шоколадный.

В такой гамме можно подобрать скатерти, салфетки и другой декор праздничного стола.

Также нужно обязательно поставить на него зажженные свечи, ведь огонь — это главная ассоциация с Драконом.

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