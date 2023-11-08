Вкусно проводить и сытно встретить. Какой стол накрыть на Новый год 2024

Что обязательно нужно приготовить
- Рыба и морепродукты — они считаются любимыми лакомствами мифического животного. Но, как настоящий хищник, Дракон порадуется и хорошо приготовленному мясу: говядине, свинине или индейке.
- Подать к столу свежие фрукты, особенно апельсины — они олицетворяют изобилие. Восемь мандаринов, выложенные кругом или восьмиугольником на блюде, считаются символом бесконечности всех благ.
- На десерт можно подавать блюда по новому рецепту – Дракон не чужд экспериментам.
- Также нужно приготовить рис — он символизирует изобилие и богатство.
- Обязательное условие для всех блюд — пряности. Если их не будет, огнедышащий Дракон просто не почувствует вкуса.
Пирог с мясом.
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Что нельзя есть в Новый год
- Блюда из кролика и зайца — считается, что Дракону будет неприятно увидеть на столе животное, которое, согласно легенде, он спас.
- Блюда из курицы — для символа года это слишком простая еда.
- Консервы и полуфабрикаты — лучше заменить их на свежую натуральную еду. Сюда же относятся копченые колбасы, выпечка со сгущенкой и цукатами.
Украшения новогоднего стола.
СС0.
Украшения для стола
Счастливыми цветами 2024 года по восточному календарю считают:
- Золотой;
- Серебряный;
- Белый и все его оттенки (молочный, кремовый);
- Серый (как теплый, так и холодный оттенок);
- Алый и его оттенки;
- Шоколадный.
В такой гамме можно подобрать скатерти, салфетки и другой декор праздничного стола.
Также нужно обязательно поставить на него зажженные свечи, ведь огонь — это главная ассоциация с Драконом.