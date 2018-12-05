Власти рассказали, как украсят Барнаул к Новому году-2019

В комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула разработали концепцию оформления города к Новому году. Завершат праздничное оформление к 19 декабря, сообщили в мэрии.

Концепция включает рекомендации по световому оформлению зданий, ледовых композиций, рекламных плоскостей

В Барнауле собираются оформить въездные магистрали городские площади, парки, территории аэропорта, железнодорожного, речного и автовокзала. Новогодняя иллюминация появится на проспектах Ленина, Социалистический, Красноармейский, Строителей, Комсомольский, Космонавтов, Калинина, а также на нескольких улицах. Также украсят пешеходную зону на Мало-Тобольской. В оформлении будут использовать гирлянды, сетки, разные светодиодные элементы.

Власти также предполагают использовать плакаты с поздравлениями, а также световое оформление витрин магазинов, фасадов зданий. В этом году в эскизах праздничных баннеров использовали стихи, сказки, тематические рисунки и надписи «С Новым годом и Рождеством».