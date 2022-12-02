2 декабря
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Новый год

Волки, шарики, хлопушки. Как Барнаул нарядили к предстоящему Новому году

Улицы Барнаула начали украшать к предстоящему Новому году. Altapress.ru рассказывает, где уже поселилось праздничное настроение.

Новогодний Барнаул
Новогодний Барнаул
Altapress.ru

Волк и Заяц из советского мультфильма «Ну, погоди!» приветливо машут прохожим в Сквере имени 60-летия СССР в Железнодорожном районе. Елочки украсили яркими огоньками.

Новогодний Барнаул
Новогодний Барнаул
Altapress.ru
Новогодний Барнаул
Новогодний Барнаул
Altapress.ru

Светящиеся кольца повесили на деревья возле дома на пр. Красноармейский, 131. Яркие гирлянды развесили и над пр. Социалистическом.

А сказочные снеговики и Щелкунчики радуют глаз в Зимнем городке возле ТРЦ Galaxy.

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