Волки, шарики, хлопушки. Как Барнаул нарядили к предстоящему Новому году

Волк и Заяц из советского мультфильма «Ну, погоди!» приветливо машут прохожим в Сквере имени 60-летия СССР в Железнодорожном районе. Елочки украсили яркими огоньками.
Новогодний Барнаул
Altapress.ru
Новогодний Барнаул
Altapress.ru
Светящиеся кольца повесили на деревья возле дома на пр. Красноармейский, 131. Яркие гирлянды развесили и над пр. Социалистическом.
А сказочные снеговики и Щелкунчики радуют глаз в Зимнем городке возле ТРЦ Galaxy.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь