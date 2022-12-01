1 декабря
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Жизнь

Продолжительным новогодним каникулам обрадовались россияне

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го.

Новый год. Елка.
Новый год. Елка.
СС0

Девяти дням выходных обрадовались 62% опрошенных россиян, сообщает RT со ссылкой на данные сервиса SuperJob.

13% оценили продолжительный новогодний отдых отрицательно, а18% опрошенных признались, что им это безразлично.

Женщины оценили длительных новогодних каникул положительно — 67%. Жители до 34 лет одобрительно оценивают девять нерабочих дней чаще старшего поколения (66% против 58% среди тех, кто старше 45 лет), указывает Lenta.ru.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов. Ранее стало известно, когда у алтайских школьников начнутся зимние каникулы.

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