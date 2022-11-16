Стало известно, когда у алтайских школьников начнутся зимние каникулы

В Алтайском крае школьники начнут отдыхать с 29 декабря, сообщает пресс-служба регионального минобрнауки.

Продлятся новогодние каникулы до 8 января следующего года включительно, что позволит отдохнуть ученикам полторы недели. Самая длинная четверть в школах начнется с 9 января до 24 марта.

Дополнительные каникулы в феврале предусмотрены для школьников первых классов. Сроки определит каждая школа самостоятельно. Примерные даты каникул с 7 по 13 февраля.

Такой перерыв в учебном процессе для первоклассников устраивают по причине загруженности, чтобы дети смогли полноценно отдохнуть.

Помимо этого, дополнительные каникулы позволят снизить заболеваемость ОРВИ.

Ранее стало известно, какие сладкие подарки на Новый год подарят алтайским школьникам.