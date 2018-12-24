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Врач рассказала, как избежать похмелья в Новый год

Чтобы избежать похмелья на утро после новогодней ночи, нужно выполнить ряд рекомендаций, которыми поделилась с РИА Новости кандидат медицинских наук Вера Шастина.

Новый год - это всегда чудо.
Новый год - это всегда чудо.
Михаил Хаустов

Советы доктора Шастиной

1 Не пить совсем

«Самый простой совет — не пить совсем. И некоторые семьи следуют этому совету, наливая в фужеры безалкогольные газированные и негазированные напитки, в том числе домашнего приготовления. Ведь залог отличного настроения и веселого праздника — это радость общения с близкими и родными людьми».

2 Не пить с утра

«Новый год — праздник особенный, и хотя бы бокал шампанского во время боя курантов поднимет почти каждый россиянин. Что можно посоветовать тем, кто хочет 1 января помнить о прекрасных моментах новогоднего праздника и провести праздничный день без головной боли и активно? До праздничного застолья, 31 декабря, не стоит выпивать с самого утра, провожая старый год».

3 Хорошо поесть

«Стоит хорошо поесть за три-четыре часа до застолья», — говорит Вера Шастина. Так же врач рекомендует не ограничиваться во время праздничного застолья только закусками, нужно плотно и с аппетитом есть новогодние блюда.

4 Не мешать спиртные напитки

Хороший способ избежать плохого самочувствия после новогодней ночи — не мешать алкогольные напитки, считает кандидат медицинских наук. «Смешение алкогольных напитков вызывает самое сильное опьянение. После первого бокала шампанского, выберите себе напиток вечера. Но и здесь надо следовать принципам: не смешивать зерновые спирты — водка, виски, джин, виноградные — вино, коньяк, бренди, а также ягодные, фруктовые и иные. Покупать алкоголь надо лишь в надежных торговых точках».

5 Разбавлять алкоголь

В напиток можно добавить лед, чтобы в результате выпить больше жидкости и меньше алкоголя. Сухие вина можно разбавить водой, а вот крепкие напитки не стоит разбавлять газировкой, потому что такой коктейль вызывают быстрое и сильное опьянение, отметила собеседница агентства.

6 Не есть много жирного перед выпивкой

«Особенно хочется сказать про заблуждения, которые бытуют в народе. Не стоит съедать жирную пищу или масло перед приемом алкоголя. Это грозит резким переходом в состояние „нестояния“, произойдет сбой в работе ферментных систем и резко вырастет нагрузка на печень и поджелудочную железу. Тем более что и меню новогоднего стола к этому располагает. Это грозит изжогой, тяжестью в желудке, расстройством кишечника и тошнотой».

7 Не соревноваться в количестве выпитого

Нужно помнить во время новогоднего застолья, что переносимая доза алкоголя у каждого человека своя — это запрограммировано на генетическом уровне, говорит Вера Шастина. «Не старайтесь соревноваться с участниками застолья, чтобы дело не дошло до алкогольного отравления и понадобилась помощь медиков».

8 О прогулке на свежем воздухе

Прогулка на холоде с целью проветриться после обильной выпивки может привести к резкому ухудшению состояния, предупредила врач. А вот 1 января днем после хорошего сна очень желательна активная прогулка на свежем воздухе с близкими и друзьями. «Спланируйте каждый день прекрасных новогодних выходных, чтобы не жалеть потом о бесцельных бесконечных возлияниях, наносящих вред вашему здоровью»

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