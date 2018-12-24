Врач рассказала, как избежать похмелья в Новый год

2 Не пить с утра

«Новый год — праздник особенный, и хотя бы бокал шампанского во время боя курантов поднимет почти каждый россиянин. Что можно посоветовать тем, кто хочет 1 января помнить о прекрасных моментах новогоднего праздника и провести праздничный день без головной боли и активно? До праздничного застолья, 31 декабря, не стоит выпивать с самого утра, провожая старый год».