Временный глава Барнаула Вячеслав Франк рассказал, что поможет городу в новом году

«Провожая год уходящий, мы вспоминаем самые яркие события, ждем добрых перемен и исполнения заветных желаний. 2019 год оставит о себе хорошую память. Он был результативным для краевой столицы: город прирастает новыми школами и детскими садами, отремонтированными и построенными дорогами, благоустроенными дворами и общественными территориями. Краевая столица остается лидером региона по реализации краевых и федеральных программ. Все это — результат труда дружной семьи барнаульцев», — отметил Франк.