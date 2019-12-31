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Временный глава Барнаула Вячеслав Франк рассказал, что поможет городу в новом году

Исполняющий обязанности главы Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с наступающим Новым годом и пожелал жителям краевой столицы здоровья, мира, добра, семейного счастья и благополучия.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
Анна Зайкова, altapress.ru

«Провожая год уходящий, мы вспоминаем самые яркие события, ждем добрых перемен и исполнения заветных желаний. 2019 год оставит о себе хорошую память. Он был результативным для краевой столицы: город прирастает новыми школами и детскими садами, отремонтированными и построенными дорогами, благоустроенными дворами и общественными территориями. Краевая столица остается лидером региона по реализации краевых и федеральных программ. Все это — результат труда дружной семьи барнаульцев», — отметил Франк.

Чиновник поблагодарил горожан за любовь к Барнаулу и стремление сделать его лучше.

«Уверен, сплоченность и вера в собственные силы помогут нам решить самые сложные задачи», — подчеркнул исполняющий обязанности градоначальника.

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