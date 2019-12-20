Забег Дедов Морозов и подснежники: новогодний городок открывают на «барнаульском Арбате»

В мэрии подчеркивают, что в этом году организаторами праздника выбрана сказочная тематика мероприятия и все желающие смогут поучаствовать в игре по мотивам сказки «Двенадцать месяцев».
Специально для гостей приготовлено 12 локаций с интересными заданиями и праздничными чудесами.
Кроме того, на празднике состоится забег Дедов Морозов. Открытие новогодней площадки назначено на 18:00.
В мэрии добавляют, что для украшения новогоднего городка на Мало-Тобольской использованы световые композиции по мотивам сказки «Двенадцать месяцев».
Здесь установлено около 30 новых световых фигур сказочных персонажей и подснежников.