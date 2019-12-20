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Забег Дедов Морозов и подснежники: новогодний городок открывают на «барнаульском Арбате»

Открытие новогоднего городка состоится в субботу, 21 декабря, на пешеходном участке улицы Мало-Тобольской в Барнауле, сообщили в городской администрации.

Новогодний городок на пешеходной ул. Мало-Тобольской
Новогодний городок на пешеходной ул. Мало-Тобольской
barnaul.org

В мэрии подчеркивают, что в этом году организаторами праздника выбрана сказочная тематика мероприятия и все желающие смогут поучаствовать в игре по мотивам сказки «Двенадцать месяцев».

Специально для гостей приготовлено 12 локаций с интересными заданиями и праздничными чудесами.

Кроме того, на празднике состоится забег Дедов Морозов. Открытие новогодней площадки назначено на 18:00.

В мэрии добавляют, что для украшения новогоднего городка на Мало-Тобольской использованы световые композиции по мотивам сказки «Двенадцать месяцев».

Здесь установлено около 30 новых световых фигур сказочных персонажей и подснежников.

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