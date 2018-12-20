Заряд новогоднего настроения 2019. Фильмы про Новый год и Рождество

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«Реальная любовь»
10 историй происходят параллельно друг другу незадолго до Рождества.
Фильм о том, что любовь витает вокруг нас. Он, дарит уют и праздничное настроение. В актерском составе — Эмма Томпсон, Алан Рикман, Хью Грант, Кира Найтли, Томас Сангстер и другие.
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«Рождественская история»
Этот мультфильм — экранизация произведения Чарльза Диккенса. Поучительная история о старом банкире Скрудже, который ненавидит и презирает всё, кроме денег. За одну ночь он кардинально изменится.
Главных героев озвучивают Джим Керри, Колин Ферт и Гари Олдман.
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«Чародеи»
Советская комедия с Александром Абдуловым в главной роли по мотивам повести Стругацких «Понедельник начинается в субботу».
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«Кошмар перед Рождеством»
Мультфильм Тима Бертона о том, как главный герой Хэллоуина Джек попадает в город Рождества и решает примерить на себя роль Санты.
В русском дубляже героев озвучивали Алексей Кортнев, Гарик Сукачев, Тутта Ларсен, Глеб Самойлов.
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«Чудо на 34-ой улице»
Этот фильм — история о маленькой девочке Сюзан, которая не верит в Санта-Клауса, но продолжает писать ему письма, не надеясь, что её заветные желания сбудутся. Однако однажды она встречает настоящего Санту в крупном нью-йоркском супермаркете.
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«Секретная служба Санкт-Клауса»
По сюжету мультфильма, у Санта Клауса есть сын и внуки, которые помогают деду доставлять подарки. Но однажды младший из помощников решает доставить подарки сам.
Героев озвучили Джеймс Маквой, Хью Лори, Ева Лонгория и Билл Найи.
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«Тариф «Новогодний»
Добрый фильм про новогоднее чудо. Главный герой стал обладателем волшебного тарифа, которые позволяет ему по телефону общаться с девушкой из прошлого. Парень хочет встретиться с ней в настоящем, но выясняется, что на этот Новый год девушка погибла в страшной аварии. Кажется, судьба дает герою шанс что-то изменить.
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«Дневник Бриджит Джонс»
Перед Рождеством героиня знакомится с Марком Дарси. Но она сосредоточена на более важных вещах: хочет похудеть, бросить курить и найти свою любовь.
В ролях — Колин Ферт, Рене Зеллвегер и Хью Грант.
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«Вечера на хуторе близ Диканьки»
Знакомая с детства история кузнеца Вакулы — советская экранизация повести Гоголя «Ночь перед Рождеством».
Идеальный вариант для семейного просмотра.