Заряд новогоднего настроения 2019. Фильмы про Новый год и Рождество

Конец декабря — время для фильмов про Новый год и Рождество. С ними можно создать праздничное настроение и не упустить его на протяжении всех январских выходных . Altapress.ru предлагает, что посмотреть на Новый год 2019.

«Реальная любовь»

10 историй происходят параллельно друг другу незадолго до Рождества.

Фильм о том, что любовь витает вокруг нас. Он, дарит уют и праздничное настроение. В актерском составе — Эмма Томпсон, Алан Рикман, Хью Грант, Кира Найтли, Томас Сангстер и другие.

«Рождественская история»

Этот мультфильм — экранизация произведения Чарльза Диккенса. Поучительная история о старом банкире Скрудже, который ненавидит и презирает всё, кроме денег. За одну ночь он кардинально изменится.

Главных героев озвучивают Джим Керри, Колин Ферт и Гари Олдман.

«Чародеи»

Советская комедия с Александром Абдуловым в главной роли по мотивам повести Стругацких «Понедельник начинается в субботу».

Кошмар перед Рождеством скриншот из фильма

«Кошмар перед Рождеством»

Мультфильм Тима Бертона о том, как главный герой Хэллоуина Джек попадает в город Рождества и решает примерить на себя роль Санты.

В русском дубляже героев озвучивали Алексей Кортнев, Гарик Сукачев, Тутта Ларсен, Глеб Самойлов.

«Чудо на 34-ой улице»

Этот фильм — история о маленькой девочке Сюзан, которая не верит в Санта-Клауса, но продолжает писать ему письма, не надеясь, что её заветные желания сбудутся. Однако однажды она встречает настоящего Санту в крупном нью-йоркском супермаркете.

«Секретная служба Санкт-Клауса»

По сюжету мультфильма, у Санта Клауса есть сын и внуки, которые помогают деду доставлять подарки. Но однажды младший из помощников решает доставить подарки сам.

Героев озвучили Джеймс Маквой, Хью Лори, Ева Лонгория и Билл Найи.

Вечера на хуторе близ Диканьки скриншот из фильма

«Тариф «Новогодний»

Добрый фильм про новогоднее чудо. Главный герой стал обладателем волшебного тарифа, которые позволяет ему по телефону общаться с девушкой из прошлого. Парень хочет встретиться с ней в настоящем, но выясняется, что на этот Новый год девушка погибла в страшной аварии. Кажется, судьба дает герою шанс что-то изменить.

«Дневник Бриджит Джонс»

Перед Рождеством героиня знакомится с Марком Дарси. Но она сосредоточена на более важных вещах: хочет похудеть, бросить курить и найти свою любовь.

В ролях — Колин Ферт, Рене Зеллвегер и Хью Грант.

«Вечера на хуторе близ Диканьки»

Знакомая с детства история кузнеца Вакулы — советская экранизация повести Гоголя «Ночь перед Рождеством».

Идеальный вариант для семейного просмотра.