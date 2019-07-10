Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 июля 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Обед

Немецкий диетолог рассказал, как сделать и съесть шашлык с пользой для здоровья

Врач из Гамбурга, эксперт по вопросам питания Маттиас Ридль знает, что слишком много мяса за один раз — это, увы, тоже плохо. Даже если это шашлык с ароматным дымком. Что такое слишком много шашлыка? Что еще можно изготовить на огне, чтобы не было мучительно больно за излишне поглощенные калории? Об этом рассказывает публикация DW.

Шашлык. Еда.
Шашлык. Еда.
Анна Зайкова, altapress.ru

Все хорошо в меру. В том числе шашлык

Мясо — продукт бесспорно полезный (говорит немец). Однако хорошего понемножку: не стоит съедать более 150 граммов за раз (это, например, три обычные сосиски или два шампура шашлыка).

Организм человека способен перерабатывать и усваивать за короткое время как раз 150 граммов, рассказывает Маттиас Ридль). Все, что мы съедаем сверх этого, откладывается «про запас» как жир, предупреждает он.

Колбаски на на жаровне: вкусно, но вредно

Соль, которую используют для изготовления колбас, окороков и сосисок намного продлевая срок их хранения. Но именно из-за соли эти продукты не следует предавать длительной тепловой обработке, предупреждает Маттиас Ридль.

При температуре выше 150 градусов в просоленных, а еще, чаще всего, копченых продуктов образуются канцерогенные вещества.

Украина. Картофельное пюре с колбасками, борщ, капустный салат и блины.
Украина. Картофельное пюре с колбасками, борщ, капустный салат и блины.
sweetgreen.com

Степень прожарки: только умеренность

Слишком сильно зажаренные мясо и рыбу — это худший выбор. Намного полезнее, считают немецкие диетологи, лишь слегка обжаривать продукты на открытом умеренном огне. Чтобы сократить время жарки, мясо и рыбу предварительно маринуют.

Маринад: пиво или простокваша

Разумеется, у каждого специалиста по шашлыкам свой рецепт маринада. DW предлагает для подготовки мяса и птицы пивной маринад.

Секрет пивного маринада

Стакан темного пива, две столовые ложки кунжутного масла, мелко нарубленный зубчик чеснока, пучок мелко нарубленного майорана, молотый черный перец, щепотка острого красного перца. Соль в маринад лучше добавить непосредственно перед приготовлением на гриле.

К нежным сортам мяса, птицы и рыбы подходит молочно-кислый маринад.

Секрет молочно-кислого маринада

Стакан простокваши (йогурта, пахты), мелко нарубленные розмарин и чабрец, одна ложка меда, перец.

Помидоры. Овощи.
Помидоры. Овощи.
СС0

Овощи на гриле: ничуть не хуже, но полезнее

Не мясных идей для трапезы у гриля, мангала или печи тоже великое множество. Вот немецкий рецепт.

Фаршированные помидоры

Удаляем у помидоров серединку, мелко ее режем, смешиваем с порезанной кубиками брынзой (150 г), растительным маслом (1 ст.л.), мелко нарубленной зеленью (майоран, базилик) и бальзамическим уксусом (1 столовая ложка).

Этим фаршем начиняем помидоры и запекаем. Чтобы наше немецкое блюдо не подгорело, помидоры лучше поместить в металлический лоток или «лодочки» из фольги. Перед подачей посыпаем тертым сыром по вкусу.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость