Немецкий диетолог рассказал, как сделать шашлык, полезный для здоровья

Врач из Гамбурга, эксперт по вопросам питания Маттиас Ридль знает, что слишком много мяса за один раз — это, увы, тоже плохо. Даже если это шашлык с ароматным дымком. Что такое слишком много шашлыка? Что еще можно изготовить на огне, чтобы не было мучительно больно за излишне поглощенные калории? Об этом рассказывает публикация DW.

Все хорошо в меру. В том числе шашлык

Мясо — продукт бесспорно полезный (говорит немец). Однако хорошего понемножку: не стоит съедать более 150 граммов за раз (это, например, три обычные сосиски или два шампура шашлыка).

Организм человека способен перерабатывать и усваивать за короткое время как раз 150 граммов, рассказывает Маттиас Ридль). Все, что мы съедаем сверх этого, откладывается «про запас» как жир, предупреждает он.

Колбаски на на жаровне: вкусно , но вредно

Соль, которую используют для изготовления колбас, окороков и сосисок намного продлевая срок их хранения. Но именно из-за соли эти продукты не следует предавать длительной тепловой обработке, предупреждает Маттиас Ридль.

При температуре выше 150 градусов в просоленных, а еще, чаще всего, копченых продуктов образуются канцерогенные вещества.

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Степень прожарки: только умеренность

Слишком сильно зажаренные мясо и рыбу — это худший выбор. Намного полезнее, считают немецкие диетологи, лишь слегка обжаривать продукты на открытом умеренном огне. Чтобы сократить время жарки, мясо и рыбу предварительно маринуют.

Маринад: пиво или простокваша

Разумеется, у каждого специалиста по шашлыкам свой рецепт маринада. DW предлагает для подготовки мяса и птицы пивной маринад.

Секрет пивного маринада Стакан темного пива, две столовые ложки кунжутного масла, мелко нарубленный зубчик чеснока, пучок мелко нарубленного майорана, молотый черный перец, щепотка острого красного перца. Соль в маринад лучше добавить непосредственно перед приготовлением на гриле.

К нежным сортам мяса, птицы и рыбы подходит молочно-кислый маринад.

Секрет молочно-кислого маринада Стакан простокваши (йогурта, пахты), мелко нарубленные розмарин и чабрец, одна ложка меда, перец.

Помидоры. Овощи. СС0

Овощи на гриле: ничуть не хуже , но полезнее

Не мясных идей для трапезы у гриля, мангала или печи тоже великое множество. Вот немецкий рецепт.

Фаршированные помидоры

Удаляем у помидоров серединку, мелко ее режем, смешиваем с порезанной кубиками брынзой (150 г), растительным маслом (1 ст.л.), мелко нарубленной зеленью (майоран, базилик) и бальзамическим уксусом (1 столовая ложка).

Этим фаршем начиняем помидоры и запекаем. Чтобы наше немецкое блюдо не подгорело, помидоры лучше поместить в металлический лоток или «лодочки» из фольги. Перед подачей посыпаем тертым сыром по вкусу.